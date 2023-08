Quotencheck

RTLZWEI hat mit dem Modedesigner eine sechsteilige Doku-Soap produziert.

Nach den Doku-Soaps «Narumol & Josef» und «The Kelly Family» plante RTLZWEI Anfang des Jahres eine neue Doku-Soap mit dem Verschwörungstheoretiker Michael Wendler und dessen schwangerer Lebensgefährtin Laura Müller. Da Wendler aber nach wie vor krude Theorien verbreitet, handelte sich der Grünwalder Sender einen gehörigen Shitstorm ein, weswegen man dem Projekt wenige Stunden nach der Ankündigung den Stecker zog. Stattdessen griff der Privatsender auf ein anderes bekanntes Gesicht zurück: Harald Glööckler. Der Modeschöpfer und Unternehmer, der 2022 auch im RTL-Dschungelcamp vertreten war, trennte sich zuletzt von seinem Ehemann Dieter Schroth. RTLZWEI wollte diesen Rummel für die neue Doku-Soapnutzen.Die Premiere der sechsteiligen Reihe erfolgte am 12. Juli um 21:15 Uhr im Anschluss an «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca». Es blieben nach der erfolgreichen Mallorca-Soap noch 0,59 Millionen Zuschauer dran, was einem ordentlichen Marktanteil von 2,8 Prozent entsprach. Auch in der Zielgruppe war das Interesse ausgeprägt, es schalteten 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige ein. Der Marktanteil wurde auf gute 4,6 Prozent beziffert.Nach „Alles auf Anfang“ folgte Episode zwei, „Aufbruch in ein neues Leben“ vor 0,59 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, darunter erneut 0,22 Millionen Umworbene. Der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt verringerte sich um 0,1 Punkte auf 2,7 Prozent, in der Zielgruppe stieg der Wert auf tolle 5,0 Prozent – Staffelbestwert. Das Niveau konnte Glööckler allerdings nicht halten, „Champagner, Charity und Liebeleien“ lockte am 26. Juli 0,48 Millionen Menschen an, was den Marktanteil auf 2,0 Prozent drückte. In der Zielgruppe waren mit 0,17 Millionen nur unterdurchschnittliche 3,5 Prozent drin.Auf diesem Level pendelte sich der Rest der Staffel ein. Am 2. August wollten 0,47 Millionen „Neue Liebe – neues Glück?“ nicht verpassen. Der Marktanteil lag erneut bei 2,0 Prozent. Nur 0,16 Millionen Menschen waren unter 50 Jahre alt, sodass der Marktanteil auf 3,3 Prozent sank. Am 9. August brachte RTLZWEI «Herr Glööckler sucht das Glück» bereits zu Ende, nachdem die Katzenberger-Soap beendet worden war. Der Modeschöpfer durfte deshalb in einer Doppelfolge on air, die jeweils 0,47 Millionen Zuschauer verfolgten. Um 20:15 Uhr lag der Marktanteil bei 2,0 Prozent, eine Woche später wurden 2,1 Prozent gemessen. Mit jeweils 0,17 Millionen Jüngeren verbuchte man 3,8 und 3,5 Prozent.Nach «Narumol & Josef» und «The Kelly Family» war auch «Herr Glööckler sucht das Glück» kein durchschlagender Erfolg für RTLZWEI. Im Schnitt entschieden sich nur 0,52 Millionen Zuschauer für die sechs Episoden. Der Marktanteil lag mit 2,3 Prozent auf einem ausbaufähigen Niveau. In der Zielgruppe reichte es trotz eines ansehnlichen Starts nur zu soliden 3,9 Prozent Marktanteil. Die Reichweite belief sich auf 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen.