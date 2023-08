RTL schnappt sich die Best Ofs der Heim-EM

TV-News

Das Magenta TV-Angebot wird gemeinsam mit RTL ein Sendezentrum betreiben.

Die Deutsche Telekom und RTL kooperieren bei der Fußball-Europameisterschaft 2024, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland stattfindet. 34 der 51 Spiele werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern Das Erste und ZDF übertragen, fünf Spiele zeigt das Magenta-Sportangebot exklusiv. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Ein Spiel um Platz drei wird es bei der Europameisterschaft nicht geben.Wie die Deutsche Telekom jetzt mitteilte, wird Magenta TV mit RTL kooperieren. Beide Sender werden ein gemeinsames Studio in Köln betreiben, die Infrastruktur stellt RTL in der Kölner Zentrale zur Verfügung. Nach Abpfiff können alle Highlights plattformübergreifend abgerufen werden. Wie bereits seit längerem bekannt, wird RTL zwölf Spiele übertragen. Die Heim-EM wird exklusiv bei der Telekom in 4K ausgestrahlt.„Ein Turnier im eigenen Land ist für uns die perfekte Gelegenheit, den Fußballfans die Sportkompetenz von MagentaTV zu präsentieren. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, die UEFA EURO 2024 gemeinsam mit unserem langjährigen Partner RTL zu realisieren. Fünf Partien, genauer gesagt vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale, werden in Deutschland ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sein. Damit schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden einen erkennbaren Mehrwert und erhöhen, wie schon bei den beiden vorangegangenen Turnieren, die Relevanz von MagentaTV für Fußballfans“, so Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom.Stephan Schmitter, Chief Content Officer von RTL Deutschland, sagte dazu: „Die Telekom ist ein wichtiger Partner für RTL Deutschland. Daher freuen wir uns sehr, dass wir im kommenden Jahr mit der vollumfänglichen Produktionspartnerschaft zur UEFA EURO 2024 ein weiteres großes Projekt gemeinsam auf die Beine stellen.“