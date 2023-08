ESPN/ABC schlagen mit NBA auf

US-Fernsehen

Die Disney-Sender starten am 25. Oktober mit der Übertragung.

ESPN hat in Zusammenarbeit mit der NBA den umfangreichen Sendeplan für die reguläre NBA-Saison 2023/24 vorgestellt. Der Sendeplan umfasst 100 Spiele auf ESPN und ABC, darunter mindestens acht Spiele im Rahmen des ersten NBA In-Season Tournament, fünf Spiele an Weihnachten, zwei Doubleheader in der Eröffnungswoche, NBA Saturday Primetime auf ABC, NBA Sunday Showcase auf ABC sowie Spiele am Thanksgiving-Abend und Black Friday. Die ESPN-Spiele unter der Woche werden in der Regel mittwochs und freitags um 19.30 Uhr und 22.00 Uhr ausgestrahlt. Vor den Spielen wird um 19.00 Uhr die NBA-Countdown-Show ausgestrahlt.Die 22. NBA-Saison von ESPN beginnt mit einem Doubleheader am Mittwoch, dem 25. Oktober, wenn die New York Knicks und Jalen Brunson um 19.00 Uhr ET die Boston Celtics und Jayson Tatum empfangen. Danach überträgt ESPN um 21:30 Uhr das historische Debüt von Victor Wembanyama, dem Top-Pick des NBA-Drafts, bei den San Antonio Spurs, die gegen die Dallas Mavericks und Luka Dončić antreten. ESPN überträgt außerdem am Freitag, den 27. Oktober, einen Doubleheader: Um 19:30 Uhr treffen die Miami Heat und Jimmy Butler in einem Rückspiel der Eastern Conference Finals auf die Boston Celtics und Jaylen Brown. Am Abend um 22:00 Uhr empfangen die Golden State Warriors und Stephen Curry die Sacramento Kings und De'Aaron Fox in einem Rückspiel der klassischen NBA-Playoffs-Erstrundenserie.Das NBA In-Season Tournament beginnt mit einem ESPN-Doubleheader am 3. November, wenn die Milwaukee Bucks und Giannis Antetokounmpo die New York Knicks und Jalen Brunson empfangen. In der zweiten Hälfte des Doubleheaders am 3. November treffen der amtierende NBA-Champion Denver Nuggets und der zweimalige NBA-MVP Nikola Jokić auf die Dallas Mavericks und Luka Dončić.