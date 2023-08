Grünes Licht für «Chicano Squad»

US-Fernsehen

Die vierteilige Reihe soll die erste Latino-Mordkommission vorstellen.

A&E hat grünes Licht für die vierstündige Dokumentarserie(Arbeitstitel) gegeben, in der es um ein bahnbrechendes Team zweisprachiger Streifenpolizisten geht, die von ihren Revieren abgezogen und plötzlich zu Detectives befördert wurden, um die erste rein lateinamerikanische Mordkommission zu bilden, die sich 1979 mit der steigenden Zahl lateinamerikanischer Mordfälle in Houston befasste. Die von den Medien in Houston als "The Chicano Squad" bezeichnete Geschichte dieser Männer, die sich in den nächsten drei Jahrzehnten das Vertrauen der Gemeinde und der Polizei verdienen und zu einer der höchstdekorierten Polizeieinheiten in der Geschichte Houstons werden sollten, wird anhand von Berichten der ursprünglichen Squad-Mitglieder und derjenigen, die von ihrer Arbeit betroffen waren, aus erster Hand erzählt. «The Chicano Squad» wird von Jupiter Entertainment («Snapped») und Bender Brown Productions («Seven Seconds») produziert. Mario Diaz («Right to Offend: The Black Comedy Revolution») fungiert als Showrunner und Regisseur.Jahrzehntelange Missachtung und Korruption innerhalb des Houston Police Department führten zu weit verbreiteter Polizeibrutalität und Hunderten von ungelösten Mordfällen in den Latino-Vierteln der Stadt. Ein Beamter – Jim Montero – hat die Vision, eine eigene Einheit zu gründen, die diese Fälle lösen soll. 1979 erhielten Montero und fünf zweisprachige mexikanisch-amerikanische Polizeianfänger nur 90 Tage Zeit, um alle offenen Mordfälle in den Latino-Vierteln aufzuklären, das Vertrauen der Gemeinschaft wiederzugewinnen und bei allen neuen Verbrechen, an denen spanischsprachige Menschen beteiligt waren, zu helfen."Die Chicano Squad waren eine bahnbrechende Gruppe von Polizeibeamten, die Barrieren überwanden und ihrer Gemeinschaft mit Auszeichnung dienten", sagte Elaine Frontain Bryant, Executive Vice President und Head of Programming bei A&E . "Dieser Dokumentarfilm erzählt die unerzählte Geschichte der Chicano Squad, von ihren bescheidenen Anfängen bis hin zu ihrer bahnbrechenden Arbeit, die das Vertrauen zwischen der Polizei und den Gemeinden, denen sie dienten, aufbaute."