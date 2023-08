«Crime Scene Confidential» kehrt zurück

US-Fernsehen

Ab Anfang September hat Investigation Discovery neue Folgen im Programm.

Investigation Discovery, der führende Sender für wahre Verbrechen, kündigte die Rückkehr vonan. Unter der Leitung der Forensik-Expertin und ehemaligen CSI Alina Burroughs, die insbesondere als CSI bei den Ermittlungen zum Tod von Caylee Anthony tätig war, folgt jede Ausgabe Burroughs, wie sie moderne forensische Wissenschaft einsetzt, um einige der komplexesten Verbrechen in der Geschichte des Landes neu zu untersuchen. Acht brandneue Episoden werden ab dem 6. September immer mittwochs um 21 Uhr auf ID ausgestrahlt.«Crime Scene Confidental» folgt Burroughs auf ihrer Reise zu kontroversen Mordfällen, die aus den Schlagzeilen gerissen wurden. Während Burroughs den Beweisen folgt, erforscht sie die Komplexität und die Kontroversen, die sich um jeden einzelnen Fall ranken. Sie übersetzt jede Entdeckung und navigiert durch die Taktiken, die von der Staatsanwaltschaft und den Verteidigungsteams verwendet werden, um die Beweise hervorzuheben, die für ihren Fall sprechen. In der neuen Staffel werden weiterhin Fälle aus verschiedenen Jahrzehnten und aus dem ganzen Land gezeigt, wobei Burroughs vor Ort die Tatorte besucht, die gesammelten Beweise untersucht und mit wichtigen Personen spricht, die für das Verständnis des Verbrechens entscheidend sind. In dieser Staffel wird es noch mehr forensische Wissenschaft geben, da Burroughs die wichtigsten Theorien anhand einer Reihe faszinierender Tests untersucht. Darüber hinaus bietet die neue Staffel einen noch nie dagewesenen Zugang zu den Familien und Freunden der Opfer, zu den Strafverfolgungsbehörden, die an den Fällen gearbeitet haben, sowie zu Interviews mit den mutmaßlichen oder verurteilten Mördern selbst.In der ersten Folge der Staffel, "Threads of Evidence", die am Mittwoch, den 6. September, ausgestrahlt wird, reist Burroughs nach Mansfield, Ohio, um den Mord an der alleinerziehenden Mutter Margie Coffey im Januar 1998 zu untersuchen. Coffeys Leiche wurde mitten im Winter erfroren und erdrosselt in einem nahe gelegenen Bach gefunden. Als Burroughs die am Tatort sichergestellten Beweise untersucht, sind zwei mikroskopisch kleine Fasern die einzige Möglichkeit, den Mörder von Coffey zu finden. Im Laufe der Folge spricht Burroughs ausführlich mit den Beamten, die den Mord an Coffey untersuchten, mit ihrer Familie und ihren Freunden und setzt sich für ein intensives Gespräch mit ihrem mutmaßlichen Mörder zusammen.