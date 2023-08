Podstars

Für viele Menschen ist die True-Crime-Story vom Mitteldeutschen Rundfunk nur schwer ertragbar, denn auch die Art der Überbrückung fällt dem Zuhörer nicht leicht.

Für ganze 210 Tage ruft der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt im Juli 2021 den Katastrophenfall aus. Ausgelöst wurde die Notlage durch den ersten Hackerangriff, der in Deutschland eine Verwaltung komplett lahmlegte. Die erste Nachricht der Hacker, die die Daten der Landkreisverwaltung verschlüsselt haben, war. Sie forderten ein Lösegeld in Höhe von 500.000 Euro in der Kryptowährung Monero.Cyberangriffe auf deutsche Behörden sind kein Einzelfall mehr. Betroffen sind neben Behörden und Ämtern auch Politik und Wirtschaft, die sich vor Spionage und Sabotage schützen müssen. Ziel eines Cyberangriffs ist meist der Zugriff auf Daten. In vielen Fällen folgt eine Erpressung der geschädigten Behörde. Wer hinter solchen Attacken steckt, bleibt in vielen Fällen ungeklärt.Im Podcast «You are fucked - Deutschlands erste Cyberkatastrophe» wird der komplette Verlauf des Hackerangriffs auf die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld von Beginn an geschildert. Er erklärt, was passiert, wenn eine Verwaltung in Deutschland nicht richtig arbeiten kann und welche Mittel in diesem Fall ergriffen wurden, um die verantwortlichen Erpresser zu fassen. Während der Lösungsversuche gab es von vielen Seiten Kritik an den Maßnahmen und der Cybersicherheit deutscher Behörden generell. Der Vorfall in Anhalt-Bitterfeld war nicht der einzige, doch die erste große Cyberkatastrophe in deutschen Behörden.Der Digital-Experte Marcel Roth hat für den Podcast «You are fucked - Deutschlands erste Cyberkatastrophe» recherchiert und im Format «Digital leben» bereits häufig mit Fachleuten über Cybersicherheit gesprochen. Für den neuen Podcast führte er Gespräche mit Menschen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, dem BSI, Soldaten und Cybersicherheitsexperten aus der ganzen Welt. Er vermittelt das Thema anschaulich und praxisnah, um das Verständnis für Cybergefahren mehr in den Mittelpunkt zu rücken.Die einzelnen Folgen des Podcasts beschäftigen sich mit den Etappen des Angriffs und den Gegenmaßnahmen der Bundesregierung. Bis die betroffene Verwaltung wieder arbeiten konnte, vergingen mehrere Monate und Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Am Ende konnten in diesem Fall drei Haftbefehle ausgestellt werden, doch häufig sind die Hacker nicht zu identifizieren. Wie die Zukunft der Cybersicherheit in Deutschland aussieht und wie solche Angriffe in Zukunft behandelt werden sollten, wird in der abschließenden Folge diskutiert.«You are fucked - Deutschlands erste Cyberkatastrophe» besteht aus insgesamt sechs Podcast-Folgen, die seit Anfang Juli wöchentlich veröffentlicht wurden. Sie dauern jeweils zwischen 42 und 54 Minuten und schildern chronologisch den Hergang der Cyberattacke und klären interessante Fragen rund um das Thema Cyberkriminalität. Hören kann man sie in der ARD Audiothek sowie bei allen Podcast-Anbietern.