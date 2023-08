«Kolosseum» erobert den Donnerstag

TV-News

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku zeigt die Reihe von History.

Das Kolosseum war einst Schauplatz spektakulärer Gladiatorenkämpfe. Ob Mensch gegen Mensch oder Mensch gegen Tier - blutig und brutal waren sie alle. Mit dem Prachtbau im Mittelpunkt skizziert die Dokumentation den Aufstieg und Fall des Römischen Reiches. Das Thema fanden auch die Verantwortlichen von History interessant, weshalb sie ebenfalls eine achtteilige Reihe dazu produzierten.«Colosseum» heißt das History-Projekt, das am Donnerstag, 15. September, um 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge auf Kabel Eins Doku startet. Die Reihewird an vier Donnerstagen hintereinander ausgestrahlt. In der ersten Folge geht es um die Gladiatoren, in der zweiten um die Baumeister. Kaiser Domitian beauftragt den begabten Haterius mit dem Bau eines Labyrinths unter dem Kolosseum. Der Druck auf den Baumeister ist groß: Wenn er nicht zur Zufriedenheit des Kaisers arbeitet, könnte es ihn das Leben kosten.Campbell Scott ist der englischsprachige Erzähler. In dem Doku-Drama sind die Historiker Alexander Mariotti und Robert R Cargill zu sehen. Timothy Blore verkörpert Priscus, Anthony Barclay schlüpft in die Haut von Ignatius. History hat die Reihe vor knapp einem Jahr uraufgeführt.