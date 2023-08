«Avatar» macht das Kino stark

Kino-News

Auch «Super Mario Bros. Movie» sorgte für gefüllte Kassen bei Kinobetreibern.

In Deutschland wurden zwischen Januar und Ende Juni 2023 rund 45,2 Millionen Kino-Tickets erlöst, die für einen Umsatz von 455 Millionen Euro sorgten. Unter den beliebtesten Filmen liegen auch zahlreiche deutsche Produktionen. „Einen ähnlich starken Marktanteil hatten wir – außer im Pandemie-Ausnahmehalbjahr 2020 – zuletzt 2016“, so Filmförderungsanstalt-Vorstand Peter Dinges. „Deutsche Filme hatten im ersten Halbjahr 2023 einen starken Auftritt, darüber freuen wir uns natürlich besonders, ebenso darüber, dass acht der zehn erfolgreichsten deutschen Filme mit einer FFA-Produktionsförderung entstanden sind.“Die meistgesehenen Filme im ersten Halbjahr 2023 warenmit 5,7 Millionen und «Super Mario Bros. Movie» mit 5,0 Millionen verkauften Tickets. In den Top 10 sind mit der internationalen Koproduktion «John Wick: Kapitel 4» (1,7 Mio. Tickets) «Die drei ??? – Erbe des Drachen» (1,6 Mio.), «Manta Manta – Zwoter Teil» (1,1 Mio.) und «Sonne und Beton» (1,1 Mio.) auch vier deutsche Produktionen bzw. Koproduktionen. Für deutsche Filme wurden insgesamt 11,3 Millionen Tickets verkauft, der deutsche Marktanteil betrug 26,0 Prozent.„Mehr Komfort und größerer Abstand waren die Ziele der Umbauarbeiten während der Pandemie“, erläutert Peter Dinges. „Dies führte auch zu einer Reduzierung der Sitzplätze. Im Übrigen wiederhole ich mich gerne: Ein Kinosterben hat nicht stattgefunden, auch im ersten Halbjahr 2023 nicht.“ Dinges ist auch optimistisch, dass die Erlöse hoch bleiben. Der Kinosommer war mit «Indiana Jones», «Barbie», «Oppenheimer» und «Mission: Impossible» ein großer Erfolg.