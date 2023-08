Puls startet Video-Podcast mit Alter und Meinberg

Vermischtes

Der Radiosender kündigt einen neuen spontanen Meinungspodcast an.

Der Jugendsender Puls des Bayerischen Rundfunks startet ein, das künftig auf YouTube und in der ARD Audiothek zu sehen sein wird. Ariane Alter und Sebastian Meinberg moderieren ab sofort wöchentlich eine Sendung, in die sie unvorbereitet gehen. Denn: Das Thema erfährt das Duo erst, wenn die Aufzeichnung schon läuft.Ein Redakteur hält in jeder Folge die inhaltlichen Fäden in der Hand, streut recherchierte Fakten ein, schaltet spannende Live-Gäste zu und hält immer wieder neue Überraschungen für die beiden Moderatoren bereit. Die beiden Moderatoren Alter und Meinberg moderieren bereits die Puls-Reportage und das Radioformat «Das schaffst du nie!».“Ari und Meini haben in den letzten Jahren fast alles erlebt: Sie haben bei PULS Reportage unzählige Dinge selbst ausprobiert, spannende Menschen getroffen und beim funk-Format “Das schaffst du nie!” die härtesten Challenges gemeistert. Der immense Erfahrungsschatz der beiden, ihr breites journalistisches Wissen und ihre persönliche Meinung sind genau das, was sie bei Duo Informale gebündelt an ihre Community weitergeben und so Orientierung geben können“, meint Antonia Schlosser aus der Redaktion «Duo Informale».