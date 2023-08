Kabel Eins Doku geht unerklärlichen Phänomen nach

TV-News

Der Fernsehsender wird Mitte September eine neue Staffel von «Ancient Aliens» starten.

Derzeit läuft auf Kabel Eins Doku am Dienstagabend die Doku-Reihe «Die UFO-Gefahr: Was weiß die US-Armee?», doch damit ist Anfang September Schluss. Am Dienstag, 12. September 2023, wird die Reihemit neuen Folgen fortgesetzt. Der Sender zeigt die letzten beiden Folgen der 16. Staffel, die bereits im Dezember 2022 auf History Premiere feierten.In der ersten Folge staunen Ägyptologen nicht schlecht, als eine Britin behauptet, die Reinkarnation einer altägyptischen Priesterin zu sein. Ihr Wissen über die Infrastruktur des Niltals, über Artefakte und Geschichte ist bemerkenswert. Was hat es mit dieser Frau auf sich? Ist sie ein Zeichen für die Rückkehr der ägyptischen Götter?Die 21-Uhr-Sendung widmet sich den „Sieben Erben“. Das fast 2.000 Jahre alte Werk "Zohar" entstammt der Geheimlehre der Kabbala und enthält Informationen über verborgene Reiche im Inneren der Erde. Diese sollen nichtmenschliche Intelligenzen beherbergen.