Quotennews

«Auf Streife» knackt beinah «Jeopardy!»

Felix Maier von 24. August 2023, 08:59 Uhr

"SAT.1 feiert drei legendäre Show-Klassiker." So kündigt der Bällchensender die «SAT.1 Kult-Show-Wochen» eigens an. Dabei ist «Auf Streife» am Mittag gleichermaßen erfolgreich.

Respekt und Glückwunsch in Richtung der Mittags-Serie «Auf Streife», doch ist diese Meldung für die Sat.1-Primetime eher ein Tiefschlag. Positiv gesprochen, kann man sich bei



So weit, so gut, doch schafft Erfolg stets auch Konkurrenzkampf und an der Stelle könnte es bei Sat.1 runzelige Stirnen geben. Die hauseigenen Primetime, groß angekündigt als Comeback-Shows, «SAT.1 Kult-Show-Wochen», sieht neben einer, keinesfalls wertend gesprochenen, beliebigen «Auf Streife»-Folge nicht gut aus. Gestern sollte um 20:15 Uhr Ruth Moschner «Jeopardy!» präsentieren, genauer, die dritte neue Folge der kultigen Show. Anfang des Jahres im Februar begann das Comeback vor 0,87 Millionen Zuschauern und 3,2 Prozent am Markt, Folge zwei in der Vorwoche holte 0,86 Millionen und 3,8 Prozent.



Gestern brachte der dritte frische Auftritt lediglich 0,71 Millionen Zuschauer und daher schwache 3,4 Prozent. Immerhin musste sich der Abend nicht die Blöße geben, auch in der Zielgruppe unterzugehen. Mit 0,18 Millionen Umworbenen standen jedoch ebenfalls lediglich akzeptable 4,3 Prozent zu Buche. Respekt und Glückwunsch in Richtung der Mittags-Serie, doch ist diese Meldung für die Sat.1-Primetime eher ein Tiefschlag. Positiv gesprochen, kann man sich bei Sat.1 über die gestrigen Zahlen der «Auf Streife»-Folge um 13 Uhr exorbitant freuen. Stolze 0,70 Millionen Zuschauer verfolgten die Beamten im gestellten Dienst, der Marktanteil von 10,3 Prozent überragt folglich.So weit, so gut, doch schafft Erfolg stets auch Konkurrenzkampf und an der Stelle könnte es bei Sat.1 runzelige Stirnen geben. Die hauseigenen Primetime, groß angekündigt als Comeback-Shows, «SAT.1 Kult-Show-Wochen», sieht neben einer, keinesfalls wertend gesprochenen, beliebigen «Auf Streife»-Folge nicht gut aus. Gestern sollte um 20:15 Uhr Ruth Moschnerpräsentieren, genauer, die dritte neue Folge der kultigen Show. Anfang des Jahres im Februar begann das Comeback vor 0,87 Millionen Zuschauern und 3,2 Prozent am Markt, Folge zwei in der Vorwoche holte 0,86 Millionen und 3,8 Prozent.Gestern brachte der dritte frische Auftritt lediglich 0,71 Millionen Zuschauer und daher schwache 3,4 Prozent. Immerhin musste sich der Abend nicht die Blöße geben, auch in der Zielgruppe unterzugehen. Mit 0,18 Millionen Umworbenen standen jedoch ebenfalls lediglich akzeptable 4,3 Prozent zu Buche.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel