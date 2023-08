VOX präsentiert die Super-Verkäufer

TV-News

Mitte September 2023 wird eine vierstündige Dokumentation am Samstagabend ausgestrahlt.

Der Fernsehsender VOX hat eine neue Dokumentation für den Samstagabend vorgestellt. Die Sendungbegleitet, wie kreative, clevere und erfolgreiche Verkäufer ihre Produkte an den Mann bringen. Das 240-minütige Epos schaut sieben Verkaufsgenies auf die Finger.„Sie sind kreativ, trickreich und temperamentvoll - Deutschlands erfolgreichste Superseller. Ihre Mission: Verkaufen, um jeden Preis“, kündigt VOX die Dokumentation erwartungsvoll an. Ausgestrahlt wird die Dokumentation aus dem Jahr 2022 am Samstag, 16. September, um 20.15 Uhr. Zu den Verkaufsgenies gehören unter anderem Turnschuhkönig Fabian Arnold oder Wurstkönig Joachim Pfaff.VOX verspricht: Ihre Taktiken sind so unterschiedlich wie ihre Vertriebswege. Was sie eint, ist der unbedingte Wille zum Erfolg. Hauptsache zufriedene Kunden, steigende Umsätze und hohe Renditen. Um ein Verkaufsgenie zu werden, braucht man keine jahrelange Ausbildung oder gar einen Hochschulabschluss. Oft reichen ein guter Instinkt, ein einzigartiges Produkt und eine große Portion Charisma.