Paddy McGuinness übernimmt «Inside The Factory»

England

Der «I Can See Your Voice»-Showmaster wird die neunte Staffel gemeinsam mit Cherry Healey und der Historikerin Ruth Goodman moderieren.

BBC Factual teilte mit, dass Paddy McGuinness der neue Moderator der beliebten BBC Two-Sendungsein wird. Die Produktion von Voltage TV erforscht die faszinierenden Prozesse in den Fabriken, die einige unserer Lieblingsprodukte herstellen. Ob es darum geht, zu erfahren, wie Millionen einzelner Pralinen in Hochgeschwindigkeit verpackt werden, oder die überraschenden Techniken aufzudecken, mit denen Lederstiefel hergestellt werden.Paddy McGuinness sagt: "Einer meiner ersten Jobs war in einer Fabrik, damit schließt sich der Kreis. Ich bin fasziniert von den Maschinen und den Menschen, die sie in Gang halten. Von den Haarnetzen einmal abgesehen, kann ich es kaum erwarten, loszulegen!"McGuinness wird gemeinsam mit den Moderatorinnen Cherry Healey und der Historikerin Ruth Goodman die neunte Staffel von «Inside the Factory» moderieren, die hinter die Kulissen blickt, um die Geheimnisse der unglaublichen Maschinen zu lüften. Die achte Staffel ist schon produziert und wird im kommenden Jahr ausgestrahlt, die neunte Season geht nun in Produktion.Jack Bootle, Head of Commissioning, Specialist Factual, sagte: "«Inside the Factory» ist eine der beliebtesten Factual-Marken der BBC. Sie verdient es, einen großen Star an der Spitze zu haben - ich freue mich unglaublich, dass Paddy seinen weißen Kittel anzieht und die Herausforderung annimmt. Er hat eine Leidenschaft für Produktion und Technik, die man nicht vortäuschen kann. Ich weiß, dass Paddy an der Seite der derzeitigen Moderatorinnen Cherry Healey und Ruth Goodman neue Energie in diese fröhliche Serie bringen wird. Ich kann es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen.