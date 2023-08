«Building Roots» kehrt zurück

US-Fernsehen

Die neue Staffel ist wieder mit Ben und Cristi Dozier besetzt.

Das Renovierungsduo Ben und Cristi Dozier, ein Ehepaar, wird in einer neuen Staffel vonauf HGTV weitere hochkarätige Renovierungsprojekte vorstellen. Während der acht Episoden umfassenden Staffel werden die Doziers mit Familien zusammenarbeiten, die in ihrer Heimatstadt Pagosa Springs, Colorado, Wurzeln schlagen wollen.In jeder Folge entwerfen sie erhabene Entwürfe, die sich von den weitläufigen Bergpanoramen, den Schluchten aus rotem Lehm und den gewundenen Flussbiegungen der Gegend inspirieren lassen. Der Fernsehsender startet die neue Staffel am Sonntag, den 17. September 2023, um 21.00 Uhr. So Much Film fungiert als Produktionsfirma.In der ersten Folge lernen Ben und Cristi ein Paar aus Dallas kennen, das ein einzigartiges Kuppelhaus gekauft hat, das in den 90er Jahren von einem örtlichen Künstler gebaut wurde. Bevor die Texaner dieses einzigartige Anwesen in den Bergen zu ihrem ständigen Wohnsitz machen können, müssen die Doziers kreative Wege finden, um das Haus zu modernisieren und dabei den originalen Stuckkamin, die Treppe aus geborgenem Holz und die Glaskuppel zu integrieren. Später in der Saison werden Ben und Cristi ihre alpine Ästhetik nach Nashville, Tennessee, bringen, um das Haus eines jungen Paares mit ruhigem Flussblick zu renovieren, und während sie in der Stadt sind, werden sie eine sentimentale Renovierung für Cristis Schwester Amy durchführen.