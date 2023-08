«Love Is Blind: UK» enthüllt Gastgeber

England

Emma und Matt Willis werden durch die britische Version führen.

Im kommenden Jahr bekommt Großbritannien ein Spin-Off der Love-Show. Nun hat Netflix die Moderatoren für das Projekt gefunden, denn die Wahl fiel auf Emma und Matt Willis. Sie folgen auf Nick und Vanessa Lachey, die die US-amerikanische Version präsentieren. Diese geht am 22. September in den Vereinigten Staaten von Amerika weiter."Ich bin so aufgeregt, die britische Version von «Love Is Blind» mit Emma zu präsentieren. Wir lieben die Show!" sagte der Sänger der Pop-Punk-Band Busted Matt Willis in einem Statement. "Es war ein Traum, mit ihr zusammenzuarbeiten, und es war faszinierend zu sehen, wie sich der Prozess entwickelt hat. Dieses neue Projekt Seite an Seite zu erleben, war wirklich erstaunlich und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute mit uns auf diese Reise gehen."«Big Brother»-Moderatorin Emma Willis fügte hinzu: "Ich liebe es, mit meinen Freunden Verkuppler zu spielen, und ich liebe LOVE, deshalb freue ich mich sehr darauf, die erste britische Version von «Love Is Blind» mitzumoderieren. Ich bin fasziniert davon zu sehen, wie sich Menschen auf einer rein emotionalen und mentalen Ebene verbinden, ohne dass visuelle Eindrücke eine Rolle spielen. Außerdem bekommt man den doppelten Willis! Ich habe es geliebt, mit Matt zu arbeiten und wir sind beide besessen von der Serie, also schien es die perfekte Gelegenheit zu sein!"