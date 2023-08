ProSieben strahlt Klima-Doku aus

TV-News

Am Nationalfeiertag möchte ProSieben über fünf Ideen informieren, die gegen den Klimawandel Hoffnung machen.

Am 3. Oktober 2023 strahlt Das Erste den Michael-Herbig-Film «Ballon» aus, das ZDF setzt auf die zweite Folge von «Der Kommissar und der See». ProSieben setzt dagegen auf eine Dokumentation namens. In dem Film wird unter anderem der Bremer Unternehmer Conelius Bockermann vorgestellt, der an Frachtsegler tüftelt. Die Pyxis Ocean ist seit einigen Tagen mit einem solchen Antrieb unterwegs , der bis zu 30 Prozent der Emissionen einspart.Die Dokumentation ist in der Themenwoche „Green Seven“ eingebunden. Neben der dieser einen Dokumentation kündigte ProSieben noch Beiträge in den Vorabendsendungen «taff» und «Galileo» an. Zudem habe man 90-sekündige Kurzfilme mit Nachhaltigkeitstipps gedreht. Die Green Seven Week dauert insgesamt acht Tage und beginnt am 2. Oktober.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: „In der Green Seven Week zeigt sich die besondere Magie der Marke ProSieben . Seit 15 Jahren zeigt der Entertainment-Sender ProSieben unter dem Label Green Seven besondere Reportagen zu einer prominenten Sendezeit – und erreicht damit viele Menschen. Das ist einzigartig."