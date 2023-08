«Die Musketiere» startet bei Sat.1 Emotions

TV-News

Der Fernsehsender wird die 30-teilige Serie ab 12. September am Dienstag ausstrahlen.

Luke Pasqualino, Santiago Cabrera und Tom Burke sind die Hauptdarsteller der britischen Fernsehserie, die BBC One und BBC America nach dem Roman „Die drei Musketiere“ von Alexandre Dumas produziert haben. In Deutschland lief die Serie zunächst auf Das Erste , die dritte und letzte Staffel feierte ihre Premiere beim Streamingdienst Netflix Weihnachten 2014 sahen 3,21 Millionen Menschen die Serie im Ersten. In Großbritannien verfolgten mehr als sechs Millionen Menschen die Eigenproduktion. Sat.1 Emotions strahlt sie ab Dienstag, 12. September 2023, um 20.15 Uhr aus. Die Serie wird in Doppelfolgen ausgestrahlt.Die Serie beginnt mit dem jungen Schwertkämpfer D'Artagnan und seinem Vater Alexandre, die auf dem Weg nach Paris sind, um dem König eine Petition zu überreichen. Bei einer Rast in einem Gasthaus werden sie überfallen. Alexandre wird von einem Mann getötet, der sich als Musketier Athos ausgibt. Um den Tod seines Vaters zu rächen, reitet d'Artagnan weiter nach Paris, um Athos zu finden und zu töten. In der Zwischenzeit werden Athos, Porthos und Aramis von Treville beauftragt, nach einer verschwundenen Musketiertruppe zu suchen. Nach ihrer Rückkehr wird Athos von d'Artagnan des Mordes an seinem Vater beschuldigt. Es kommt zum Kampf mit den drei Musketieren, der durch das beherzte Eingreifen von Constance Bonacieux beendet wird. Kurz darauf wird Athos aufgrund einer Intrige wegen Mordes verhaftet und vor Gericht gestellt. Um seine Unschuld zu beweisen, werden Porthos und Aramis d'Artagnan zu Hilfe gerufen. Gemeinsam finden sie den wahren Täter.