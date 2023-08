«Extraordinary»: Neue Darsteller für zweite Staffel

England

Julian Barratt, Rosa Robson, Kwaku Mills und Derek Jacobi sollen in der zweiten Staffel mitspielen.

Der Streaming-Dienst Disney+ arbeitet derzeit an der zweiten Staffel von, die bereits im nächsten Jahr starten könnte. Die Coming-of-Age-Comedyserie von Emma Moran wird von Sid Gentle Films produziert. Wie das Branchenblatt „Variety“ schreibt, wurden vier neue Schauspieler verpflichtet.Zahlreiche neue Darsteller gehören zum Ensemble wie Julian Barratt («The Mighty Boosh») als George, Jen's Powercoach; Rosa Robson («Inside No. 9»), die Nora, jemanden aus Jizzlord's Vergangenheit, spielt; Kwaku Mills («The Other One»), als Clark, Carrie's neuer Arbeitskollege; und Derek Jacobi («Mord im Orientexpress»), der eine Cameo-Rolle übernehmen wird.In «Extraordinary» haben alle über 18 Jahre ihre Superkräfte bereits vor einem Jahrzehnt erhalten - außer Jen, einer selbstbewussten 25-Jährigen, die immer noch darauf wartet, ihre zu bekommen. Ausgestattet mit nichts als ein wenig Hoffnung und ihren Mitbewohnern begibt sich Jen auf eine Reise durch eine verwirrende Welt auf der Suche nach ihrer möglichen Superkraft.