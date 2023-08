Chip und Joanna Gaines arbeiten an einer Sendung

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von Magnolia Network wollen eine Sendung über Rollschuhe auf den Markt bringen.

Max könnte Anfang 2024 ein neues Genre bekommen. Die erfolgreichen Geschäftsleute Chip und Joanna Gaines planen eine Rollschuh-Tanzshow. Details zu diesem Projekt sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Magnolia Network hat jedoch bestätigt, dass Rollschuhteams aus Atlanta, Houston, Las Vegas, Nashville, New York und St. Louis an der Show teilnehmen werden."Ein Paar Rollschuhe anzuziehen ist wie ein Wiedersehen mit der eigenen Kindheit. Es hat einfach etwas, das jeden anspricht", sagten Chip und Joanna Gaines in einem Statement gegenüber „Variety“. "Kinder, Erwachsene und alle dazwischen werden Spaß daran haben, diesen talentierten Teams beim Rollschuhlaufen zuzusehen, und wir freuen uns sehr darauf, diesen nostalgischen Wettbewerb wieder zum Leben zu erwecken.Die Gaines verantworten damit das erste Projekt, das sie exklusiv für den Streamingdienst Max herstellen werden. Bisher wurden Shows wie «Fixer Upper» zunächst für einen linearen Sender produziert und dann auf discovery+ und Max übertragen.