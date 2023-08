CNN engagiert Moderatoren für Max-Shows

US-Fernsehen

Für den Streamingdienst Max will der Sender eigene Inhalte produzieren.

Seit Monaten wird bei Warner Bros. Discovery darüber diskutiert, wie die Marke CNN auf den hauseigenen Streamingdienst Max übertragen werden kann. Nach Informationen von „Variety“ sollen Jim Sciutto, Bianna Golodryga, Rahel Solomon und Christiane Amanpour die Moderatoren sein, die auf dem Streamingdienst eigene Shows bekommen sollen. Schon in wenigen Tagen könnten die Verantwortlichen die neuen Shows vorstellen.Derzeit sind einige Inhalte von CNN bei Max verfügbar, aber nicht alle Sendungen. In der Vergangenheit versuchte sich der Sender mit CNN+ an einem Streamingdienst, der jedoch kurz nach der Fusion von Warner Media und Discovery wieder eingestellt wurde.Die Zuschauer des linearen CNN zahlen nach wie vor hohe Satelliten- und Kabelgebühren, weshalb diese Verbreitungswege bevorzugt werden. Ein ähnliches Problem haben Konkurrenten wie MSNBC und Fox News. Der Sender FOX Nation strahlt viele Formate mit einer Verzögerung von einem Tag aus.