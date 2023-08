Sat.1 macht Live-Sendung zum Thema Armut

TV-News

Damit greift der Fernsehsender einen aktuellen Trend auf. Sat.1 lieferte zur Sendung allerdings keine Informationen.

Armut ist in der Bundesrepublik ein vielschichtiges Thema. Zahlreiche Fernsehsender haben sich dieses Themas bereits angenommen. Der Grünwalder TV-Sender RTLZWEI zeigt häufig Reportagen wie «Hartz oder herzlich» oder «Armes Deutschland», die sich mit der Problematik der Armut auseinandersetzen. Aktuell diskutiert auch die Bundespolitik über die Kindergrundsicherung, die Leistungen bündeln soll.Jetzt springt auch Sat.1 auf den Zug auf. Der Fernsehsender hat für Donnerstag, 14. September, um 20.15 Uhr ein neues Special geplant. Daswird von Matthias Killing moderiert und soll bis 22.20 Uhr laufen. Weitere Informationen, außer dass es sich um eine Livesendung handelt, gab Sat.1 nicht bekannt.Im Anschluss sendet Sat.1 wieder. Das Reportagemagazin wird ebenfalls von Matthias Killing moderiert. Vermutlich werden die Redaktionen wieder Hand in Hand arbeiten und das Thema in der Sendung um 22.20 Uhr fortsetzen. In der um 23.20 Uhr geplantenwird das Thema Rückenschmerzen erneut aufgegriffen.