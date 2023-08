Netflix stellt «Cigarette Girl» vor

International

Der Streamingdienst hat einen Teaser für die indonesische Serie gelauncht.

Der Streamingdienst Netflix hat das Teaser-Video der kommenden indonesischen Serieveröffentlicht und es auf der Bühne des Content Asia Summit 2023 während einer von der Regisseurin Kamila Andini und der Netflix SEA Content Director Malobika Banerji moderierten Session vorgestellt.Netflix' neueste indonesische Serie «Cigarette Girl» wird ab dem 2. November 2023 ausgestrahlt. Basierend auf dem Roman von Ratih Kumala, erzählt das Drama eine epische Romanze inmitten einer anregenden Mischung aus geschmackvollen Gewürzen, die die perfekte Kretek-Zigarette im Indonesien der 1960er-Jahre hervorbringen.Der Teaser gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was in der Serie noch kommen wird, z. B. wie Dasiyah (Dian Sastrowardoyo) die perfekten Formeln für Nelkenzigaretten zusammenbraut. Inmitten der filigranen Bewegungen beim Pflücken der Blütenblätter und beim Drehen der Zigaretten könnten wir einige intensive Szenen, Romantik und Drama in der Serie sehen."Diese Geschichte startet in zwei Zeitepochen und hat viele Charaktere. Es ist ein Familiendrama und eine Romanze, die vor dem Hintergrund der indonesischen Kretek-Industrie startet. Diese Geschichte begleitet uns schon seit vielen Jahren, und wir freuen uns sehr darauf, dass die Charaktere zum Leben erweckt werden und ihre Geschichten einem breiten Publikum erzählt werden", so Kamila Andini.