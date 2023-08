Ukraine-Doku «Superpower» startet Mitte September

US-Fernsehen

See It Now Studios gab bekannt, dass, der von Sean Penn und Aaron Kaufman gemeinsam inszenierte Dokumentarfilm über den Kampf der Ukraine um die Freiheit von Russland, am Montag, den 18. September, exklusiv auf Paramount+ in den USA Premiere haben wird. Der Dokumentarfilm ist ein Einblick in ein Land, das um seine Freiheit kämpft. Der Film enthält eine Reihe von intimen Interviews, die Penn mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf sieben Reisen in den letzten zwei Jahren geführt hat.Als die Dreharbeiten Ende 2021 begannen, war Putins groß angelegter Einmarsch in die Ukraine nur eine drohende, wenn auch scheinbar weit entfernte, Gefahr. Penn reiste in die Ukraine, um mehr über Zelensky zu erfahren, den Schauspieler und Komiker, der im Fernsehen einen unwahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten spielte, bevor er der tatsächliche Präsident der Ukraine wurde. Zu diesem Zeitpunkt kannten die Amerikaner Zelensky vor allem wegen seiner Ablehnung von Präsident Trumps Versuchen, Zwang auszuüben. Doch am 24. Februar 2022, während Penn in Kiew drehte, griff die russische Armee an und schockierte die Welt. Als die Explosionen die Stadt erschütterten, wurde Penn Zeuge dieses historischen Kampfes zwischen David und Goliath" in der ersten Reihe."Wir starteten eine heitere Geschichte über diesen komödiantischen Schauspieler, der zum Präsidenten der Ukraine gewählt worden war und stattdessen Zeuge eines historischen Führers und des Freiheitskampfes seines Landes wurde", so Penn. "Wenn man ein Land mit solch einer unglaublichen Einheit betritt, wird einem klar, was wir (in den Vereinigten Staaten) alle verpasst haben.""Was diesen Film außergewöhnlich macht, ist die immersive Natur von Penns Reise, die ein Markenzeichen unseres Studios ist", sagt Susan Zirinsky, Präsidentin von See It Now Studios. "Als er in der Nacht der Invasion im Bunker des Präsidenten war, um aus erster Hand mit Zelensky zu sprechen, dessen Land die blutigste Invasion in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg erlebte, erkannte Penn die außerordentliche historische Bedeutung dieses Moments und verstand, dass sich von diesem Augenblick an die Welt verändert hatte."In «Superpower» spricht Penn mit Veteranen der Invasion von 2014, einer Witwe, die ihren Mann auf dem Maidan verloren hat, mit Musikern in Kiew, die sich auf Putins Angriffe vorbereiten, und mit wichtigen politischen Akteuren. Nach der aktuellen Invasion besucht Penn Menschen, deren Häuser und Familien zerstört sind. Er begibt sich an die Front, wo er Soldaten erlebt, die ihr Leben aufs Spiel setzen, darunter Frauen, die zu den Waffen gegriffen haben, um Scharfschützen zu werden, und Kinder, die trainieren, um ihr Land zu verteidigen. Er spricht auch mit hochrangigen ukrainischen, polnischen und US-amerikanischen Regierungsvertretern.