«The Gilden Age» geht Ende Oktober weiter

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der HBO-Serie wird auch zeitgleich in deutscher Sprache bei Sky ausgestrahlt.

Die HBO-Original-Dramaserievon Schöpfer Julian Fellowes («Downton Abbey») kehrt am Sonntag, den 29. Oktober 2023, um 21:00 Uhr auf HBO für ihre zweite Staffel mit acht Episoden zurück und wird auf Max als Stream verfügbar sein. Sky Deutschland wird die Serie zeitgleich in Wahlweise deutscher oder englischen Sprache ausstrahlen.amerikanische Gilded Age war eine Zeit immenser wirtschaftlicher Veränderungen, großer Konflikte zwischen alten Gewohnheiten und brandneuen Systemen und großer Vermögen, die gemacht und verloren wurden. Die zweite Staffel beginnt am Ostermorgen 1883 mit der Nachricht, dass Bertha Russells Bewerbung um eine Loge an der Academy of Music abgelehnt wurde. In den acht Episoden der Staffel sehen wir, wie Bertha Mrs. Astor und das alte System herausfordert und daran arbeitet, in der Gesellschaft nicht nur Fuß zu fassen, sondern möglicherweise eine führende Rolle darin zu übernehmen.George Russell nimmt seinen eigenen Kampf mit einer wachsenden Gewerkschaft in seinem Stahlwerk in Pittsburgh auf. Im Brook House setzt Marian ihre Reise fort, um ihren Weg in der Welt zu finden, indem sie heimlich an einer Mädchenschule unterrichtet, während Ada zur großen Überraschung aller eine neue Beziehung eingeht. Natürlich ist Agnes mit all dem nicht einverstanden. In Brooklyn beginnt die Familie Scott, sich von einer schockierenden Entdeckung zu erholen, und Peggy entdeckt durch ihre Arbeit mit T. Thomas Fortune beim NY Globe ihren Aktivistengeist.