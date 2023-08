Krebspatientin Lea hat Stress mit Ben

Soap-Check

Eigentlich wollte die junge Frau nur wieder nach der Operation nach Hause kommen. Doch mit Ben stimmt etwas nicht.

«Rote Rosen»

«Sturm der Liebe»

«Dahoam is Dahoam»

«Unter Uns»

«Alles was zählt»

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»

«Köln 50667»

«Berlin – Tag & Nacht»

Als Amelie auf dem Ziegenhof McClusky in die Arme läuft, ist sie sicher: Das war’s. Der Klima-Kongress findet nicht im "Drei Könige" statt! Doch mit Joriks Hilfe kann sie McClusky umstimmen. In der gemeinsamen Siegesfreude kommen sich die beiden näher. Malte streitet alle Fluchtpläne ab. Auch Carla kann ihm nicht ins Gewissen reden. Doch als Ben ihm an den Kopf wirft, dass er im Gegensatz zu Anette ein Feigling ist, fasst Malte einen folgenschweren Entschluss. Hendrik und Britta wollen endlich heiraten. Doch ihre Vorstellungen klaffen auseinander: Britta träumt von einer kleinen Feier in der Lüneburger Heide – Hendrik wünscht sich eine Trauung am Strand von Sri Lanka. Obwohl Britta nicht überzeugt ist, stimmt sie Hendrik zu.Als Otto Robert und Werner emotional offenbart, dass er Valentina liebt, glauben sie ihm, dass er nicht der Entführer ist. Otto beginnt zu ahnen, dass Bernd hinter der Sache steckt, und heftet sich ihm an die Fersen. Valentina muss derweil damit rechnen, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat. Doch bevor Bernd abdrücken kann, stürzt sich Otto auf ihn. Bei dem entstehenden Handgemenge löst sich ein Schuss. Markus, der zwischenzeitlich in Frankfurt war, gibt gegenüber Eleni vor, dass bei seinem Besuch in der Schwarzbach AG alles normal verlaufen ist. Doch Alexandra erhält einen beunruhigenden Anruf aus der Firmenzentrale und erfährt, dass Markus dort für einen Eklat gesorgt hat. Michael will den E-Mail-Kontakt mit Nicole beenden. Als er eine Art „Abschiedsmail“ verfasst, rät Erik ihm, besser gar nicht mehr zu schreiben. Michael schickt die Mail jedoch versehentlich ab. Tatsächlich interpretiert Nicole die Nachricht falsch.Bürgermeisterin Rosi übergibt Ulla die Aufgabe, zwei wichtige Geburtstage vorzubereiten. Das sollte sie doch hinbekommen, oder? Doro muss sich wohl oder übel um die Vorsteuer für den Kiosk kümmern. Dabei hat sie versehentlich kistenweise Kaffee zu viel bestellt. Ist das das Aus für ihr Image als gute Geschäftsfrau?Ringo ist fassungslos: Ute und Benedikt wissen längst, dass Eva in Sicherheit ist. Einmal mehr steht er zwischen Benedikt und Dominic. Als Paula Lulu ihren Liebeskummer anvertraut, reagiert die überraschend. Paula sucht den Fehler schon bei sich - bis Lulu sie ins Vertrauen zieht. Nach einem schönen Familienabend wird Sina klar, wie sehr sie das Zusammensein mit Ronja und Nadine genießt, und unterbreitet Nadine ein Angebot.Als Justus Daniela um Hilfe bittet, greift Daniela zu einem riskanten Plan, um Justus zu einem Schuldeingeständnis zu zwingen. Kilian bekommt es mit der Angst zu tun, dass Hanna seine Schwäche kennt. Überfordert stößt Kilian Hanna von sich. Leyla befürchtet, dass Chiara durch die aktuelle Situation einen entscheidenden Vorteil auf dem Eis hat.Während Nicole Michis Anblick plötzlich nicht mehr erträgt und ihm ausweicht, weiß auch Michi nicht, wie er ihr gegenübertreten soll. Für Lilly ist nach dem geplatzten Kondom klar, dass sie die Pille danach nehmen will. Nihat bittet sie, eine Nacht drüber zu schlafen. Immerhin waren sie sich bis vor kurzem noch einig, ein Kind bekommen zu wollen, bis Lillys Job dazwischenfunkte.Lea hat ihre Krebsoperation überstanden und kehrt nach ihrem Krankenhausaufenthalt nach Hause zurück. Alles ist nach Plan verlaufen. Ben ist erst einmal erleichtert, zumal es Lea augenscheinlich gut geht. Doch das ist wohl nicht die ganze Wahrheit. Ben hat zunehmend das Gefühl, dass Lea einfach nur alles versucht, um ihren Kummer vor ihm und anderen zu verbergen. Er kann nicht aufhören, sich über dieses Thema Gedanken zu machen. Wie soll er sich Lea gegenüber richtig verhalten?Als Bruno morgens sieht, wie Jonas von Lynn und Chiara geschnitten wird, will er seinem Sohn zur Seite stehen. Doch bevor er mit ihm reden kann, wird er von Katy davon abgehalten. Bruno soll sich ihrer Ansicht nach lieber aus Jonas‘ Angelegenheiten raushalten. Der sieht das zwar ein, nutzt allerdings dennoch seine Chance. Plötzlich ergibt sich nämlich die Gelegenheit, doch noch für Jonas da zu sein. Die Rektorin will mit Katy und ihm ein Elterngespräch über Jonas führen. Bei diesem Termin wächst Bruno regelrecht über sich hinaus. Er kann seinen Sohn tatsächlich vor einer Strafe bewahren, wofür ihm Katy großen Respekt entgegenbringt. Bruno bedeutet diese Reaktion so viel, dass er einen schwachen Funken Hoffnung für sich und Katy zu erkennen meint.