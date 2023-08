«Rosins Restaurants» kehrt ins Kabel Eins-Programm zurück

TV-News

Künftig wird der Sternekoch sonntags zu sehen sein. Doch es gibt nicht nur gute Nachrichten.

Seit Jahren versucht der in Dorsten geborene Sternekoch Frank Rosin, Gastronomen bei der Etablierung ihrer kulinarischen Tempel unter die Arme zu greifen. Doch nicht immer hat das Team von Kabel Eins Glück, und so mancher Rettungsversuch scheiterte. Doch immer wieder hat das Rosin-Team die Wirte auf links gedreht.Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit. Der Fernsehsender Kabel Eins strahlt ab Sonntag, 10. September, um 11.00 Uhr alte Folgen seiner Sendung aus. Den Anfang macht die Folge über den Sportverein SSC Stuttgart, der seine Vereinsgaststätte auf Vordermann bringen soll. Unklar ist, wann neue Episoden der Reality-Dokumentation von Kabel Eins gezeigt werden.In der ersten Wiederholung ruft Andrea Wittekindt den Sternekoch zu Hilfe, um ihre Vereinsgaststätte in der Nähe eines Bundesligastadions zu retten. Die Wirtin selbst kann sich nicht erklären, warum die Gäste ausbleiben - doch der Profi entdeckt schon auf den ersten Blick einige gravierende Probleme. Redseven und Frank Rosin brechen daraufhin die Dreharbeiten ab. Wie es mit dem Restaurant weiterging, erfährt der Zuschauer nicht. Eine gute Nachricht gibt es: Andrea ist immer noch Pächterin.