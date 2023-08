«The Murder Retrial» geht auf Sendung

England

Die neue Reality-Dokumentation bekommt bei Channel 4 zunächst vier Folgen.

Die neue Channel 4-Sendungwird das Geschworenensystem zum ersten Mal im britischen Fernsehen untersuchen, indem ein kompletter, echter Mordprozess anhand der Originalprotokolle vor zwei zufällig ausgewählten Geschworenen, von denen keiner den anderen kennt, nachgestellt wird. Die Serie, die über zehn Tage in einem ehemaligen Gerichtsgebäude in Essex gedreht wird, wirft einen forensischen Blick auf das Innenleben der Justiz.Die beiden Geschworenen werden gebeten, über den realen Fall eines Mannes zu urteilen, der zugibt, seine Frau getötet zu haben, dessen Verteidigung jedoch behauptet, er habe die Kontrolle verloren und sei daher des Mordes nicht schuldig. Die Schauspieler werden die Verhandlung vor den beiden Geschworenen nachspielen, die sich gegenseitig nicht bemerken, und zwar in eigens dafür eingerichteten separaten Abteilen im Gerichtssaal. Screendog ha die vierteilige Sendung produziert, Max Shpira ist der ausführende Produzent.Ed Kellie, Kreativdirektor bei Screendog, sagte: "Wir wollten in den Geschworenensaal eines echten und komplexen Mordfalls eintauchen - und erkunden, wie eine Jury arbeitet und ob Geschworenenurteile wirklich so zuverlässig sind, wie man uns glauben macht."Alf Lawrie, Head of Factual Entertainment bei Channel 4, sagte: "Dieses faszinierende und bahnbrechende Programm stellt tiefgreifende Fragen über das Justizsystem. Diese aufschlussreiche Sendung lüftet den Deckel über das, worüber die meisten Menschen wenig wissen, und stellt sozusagen das Jury-System selbst auf den Prüfstand."