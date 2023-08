«RAW» kann sich sehen lassen

Quotennews

Wrestling-Fans sind bei ProSieben Maxx zweifelsohne richtig. Gestern ließ die «RAW»-Übertragung um 22 Uhr die Reichweite kurzerhand auf das Vierfache ansteigen.

Das kann sich sehen lassen! Der ProSieben Maxx-Abend beginnt unauffällig und wird schnell unbedeutend. Um 20:40 Uhr bringt eine Folgegute 0,18 Millionen Zuschauer zum Spartensender, der Marktanteil liegt bei immerhin 0,8 Prozent. Die Zielgruppe ist mit 0,06 Millionen Werberelevanten einigermaßen vertreten, hier standen schmale 1,5 Prozent am Markt zu Buche. Danach wird es bitter für Maxx.bespielt den Zeitraum zwischen 21 und 22 Uhr mit einer Doppelfolge.Die vernichtenden Zahlen: 0,04 und 0,05 Millionen Zuschauer im Gesamten. Das bedeutet einen Marktanteil von jeweils schrecklichen 0,2 Prozent. Die Zielgruppe schmälerte sich auf 0,02 und 0,03 Millionen Umworbenen, hier wurden 0,5 und 0,6 Prozent erreicht. Es steuerte also alles auf einen Abend zum Vergessen hin - bisum 22 Uhr übernehmen sollte. Die Gesamtreichweite sprang auf mehr als das Vierfache, plötzlich schauten 0,22 Millionen Zuschauer zu ProSieben Maxx . Der Marktanteil ging im Vergleich zum Vorprogramm durch die Decke, auch wenn lediglich 1,4 Prozent erreicht werden konnten.Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen explodierte gleichermaßen. Ohne Vorwarnung markierten plötzlich 0,11 Millionen Werberelevante starke 3,6 Prozent des entsprechenden Marktes. Doch ging der Erfolg so schnell, wie er auch gekommen war. Um 23:50 Uhr übernahm wieder «The Neighborhood», womit die Reichweite zurück auf 0,04 Millionen abstürzte, der Marktanteil war damit ebenfalls zurück auf schwachen 0,5 Prozent. Die Zielgruppe hielt immerhin 1,7 Prozent, doch auch hier ging es zurück auf 0,03 Millionen.