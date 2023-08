«Never Let Him Go» erzählt eine homophobe Geschichte

US-Fernsehen

Die neue Reihe von ABC News Studios ist am 6. September bei Hulu zu sehen.

Als die Behörden 1988 Scott Johnsons Leiche am felsigen Fuß einer Klippe in Australien fanden, erklärten sie seinen Tod als Selbstmord. Das tragische Ableben des schwulen amerikanischen Mathematikers und die undurchsichtigen Umstände, die es umgeben, starteten die jahrzehntelange Suche seines älteren Bruders Steve Johnson nach Antworten., eine neue Doku-Serie von ABC News Studios, zeichnet ein intimes Porträt von Scotts Leben und seinem frühen Tod anhand von nie zuvor gezeigten Beweisen aus den Ermittlungen, persönlichen Heimvideos und seltenem Archivmaterial aus dem Sydney der 1980er Jahre. Steves Ermittlungen erregten internationales Aufsehen und lösten in Australien eine öffentliche Debatte aus, die ein neues Licht auf ein Muster von Gewalt gegen die LGBTQ+-Gemeinschaft warf. Die vierteilige Reihe wird ab 6. September bei Hulu ausgestrahlt.Während der Produktion der Serie konnten die Filmemacher einen Durchbruch in Echtzeit festhalten: 35 Jahre nach Scotts Tod gestand sein Mörder und wurde im Juni dieses Jahres vor dem Obersten Gerichtshof von New South Wales verurteilt. Die Serie enthält ein Interview mit Helen White, der Ex-Frau des geständigen Mörders, die zum ersten Mal ihr Schweigen bricht, nachdem sie der Polizei einen Tipp gegeben hat. Die Doku-Serie enthält außerdem exklusive, ausführliche Interviews mit Steve und seiner Familie sowie erstmals Interviews mit wichtigen Strafverfolgungsbeamten, die an dem Fall gearbeitet haben.«Never Let Him Go» wird von Show of Force und Blackfella Films für ABC News Studios produziert. Jeff Dupre und Maro Chermayeff sind ausführende Produzenten, und Saralena Weinfield ist Serienproduzentin für Show of Force. Darren Dale und Jacob Hickey sind ausführende Produzenten für Blackfella Films. Bei «Never Let Him Go» führen Jeff Dupre und Jacob Hickey Regie. David Sloan ist Senior Executive Producer und Beth Hoppe ist Executive Producer für ABC News Studios. ABC News Studios wird von Mike Kelley geleitet, und Reena Mehta ist SVP für Streaming und digitale Inhalte.