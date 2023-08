«Flora and Son» startet

US-Fernsehen

AppleTV+ hat jetzt den Trailer der neuen Serie vorgestellt.

Noch Ende September wird Apple die Seriestarten. Die neue Serie ist auf Freitag, den 29. September 2023 terminiert. In dem Format ist Flora (Eve Hewson) eine alleinerziehende Mutter und mit ihrem Latein am Ende. Sie weiß nicht, wie sie mit ihrem rebellischen Teenagersohn Max (Orén Kinlan) fertig werden soll.Als die Polizei ihr rät, ein Hobby für Max zu finden, versucht Flora ihn mit einer ramponierten Akustikgitarre zu beschäftigen. Mit der Unterstützung eines gescheiterten Musikers aus LA (Joseph Gordon-Levitt) entdecken Flora und Max die transformative Kraft der Musik. Der Film stammt vom Musiker und Drehbuchautor John Carney («Once», «Can a Song Save Your Life?») und untersucht die Beziehung zwischen Mutter und Kind auf ihrem Weg zu einer neuen Harmonie.John Carney ist Regisseur von «Flora and Son». Er produziert den Film zusammen mit Anthony Bregman, Peter Cron, Rebecca O'Flanagan und Robert Walpole. Cathleen Dare, Milan Popelka und Alison Cohen fungieren als Executive Producers.