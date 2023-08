«Waterloo Road» geht mit zwei Staffeln weiter

England

Das Revival ist seit Januar 2023 wieder bei BBC One zu sehen. Jetzt wurden neue Staffeln angekündigt.

Die BBC das Erfolgsdramafür zwei weitere neue Staffeln verlängert. Die von Rope Ladder Fiction und Wall to Wall North für BBC One und iPlayer produzierte Serie wird zusätzlich zu der bereits gedrehten nächsten Staffel in Auftrag gegeben, so dass insgesamt drei neue Staffeln von «Waterloo Road» in Planung sind. Die Dreharbeiten zu den beiden neu in Auftrag gegebenen achtteiligen Serien werden in diesem Herbst im Großraum Manchester beginnen, weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.«Waterloo Road» lief ursprünglich zwischen 2006 und 2015 bei der BBC und kehrte nach dem großen Erfolg auf BBC iPlayer während der Auszeit Anfang 2023 mit neuen Folgen zurück, unter anderem mit Angela Griffin, Adam Thomas und Kym Marsh als Schulpersonal und einem Ensemble von aufregenden Newcomern und aufstrebenden Stars als Schüler. «Waterloo Road», das in der Vergangenheit immer wieder neue Talente sowohl auf der Leinwand als auch hinter der Kamera hervorgebracht hat, wird auch weiterhin Schlüsselrollen über offene Castings in Schulen und Jugendclubs besetzen und erneut Workshops und Produktionsschulungen für Neulinge in der Branche anbieten, um die Fähigkeiten der Schauspielproduktion in Nordengland weiter zu verbessern.Cameron Roach, ausführender Produzent von «Waterloo Road» und Gründer von Rope Ladder Fiction, sagt zur Wiederaufnahme der Serie: "Wir sind überglücklich über die triumphale Rückkehr von «Waterloo Road» und sind der BBC sehr dankbar, dass sie sich so sehr für die Serie einsetzt. Wir sind begeistert, dass die Show nicht nur das Potenzial hat, ein Kronjuwel für den BBC iPlayer zu werden, sondern auch als wahrer Leuchtturm für die Ausbildung und Inspiration der nächsten Generation von Talenten zu dienen. Zusätzlich zu unseren offenen Castings und Vollzeitpraktika für Branchenneulinge haben unsere Workshops für 14- bis 16-Jährige im Großraum Manchester in diesem Sommer in Zusammenarbeit mit BBC Young Reporter die ansteckende Kraft dieser Show deutlich gemacht."Lindsay Salt, Direktorin von BBC Drama, sagt: "Es war eine Freude zu sehen, wie «Waterloo Road» in diesem Jahr zur BBC zurückkehrte und neue und wiederkehrende Fans mit seinem fantastischen Ensemble aus glaubwürdigen Charakteren und einer gelungenen Mischung aus Herz, Humor und hohem Drama begeisterte. Es war besonders aufregend zu sehen, dass die neuen Boxsets auf iPlayer so beliebt waren und dass die nächste brillante Generation von Schauspielern und Produktionstalenten durch ihre Arbeit an der Serie den Durchbruch in der Branche schaffte. Für die Mitarbeiter und Schüler der Waterloo Road ist das Leben nie langweilig, und es wird noch viel mehr Drama geben!"