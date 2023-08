«Gen V»: Amazon stellt Studenten vor

US-Fernsehen

Ende September wird der Spin-Off von «The Boys» starten.

Der Streamingdienst von Amazon startet am 29. September die Ausstrahlung des «The Boys»-Spin-Offs. Zum Start wird es bei Amazon Prime Video drei Episoden geben, das Staffelfinale läuft am 3. November. Hinter dem Projekt stecken die Amazon Studios und Sony Pictures Television. Zur Besetzung der Serie gehören Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas und Marco Pigossi. In Gen V sind außerdem die Gaststars Clancy Brown und Jason Ritter zu sehen, sowie Jessie T. Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit und P.J. Byrne, die ihre Rollen aus The Boys wieder aufnehmen.Jaz Sinclair verkörpert Marie Moreau, eine 18-jährige Superheldin mit der Fähigkeit, ihr eigenes Blut zu kontrollieren und als Waffe einzusetzen. Als Studienanfängerin an der von Vought geleiteten Godolkin University will sie beweisen, dass sie das Zeug dazu hat, den Sieben beizutreten, wird aber von einem Geheimnis abgelenkt, das sie in der Schule zu lüften beginnt.Chance Perdomo ist André Anderson, ein Student an der Godolkin University mit magnetischen Kräften. Er ist der beste Freund von Golden Boy und der Sohn des berühmten Superhelden Polarity. Andre muss in große Fußstapfen treten, denn er startet, um den Namen Polarity zu übernehmen, sobald sein Vater in Rente geht. Als Andre merkt, dass an der Schule etwas im Gange ist, nimmt er es selbst in die Hand, das Geheimnis zu lüften.Lizze Broadway ist als Emma Meyer zu sehen, die auch unter ihrem Superhelden-Namen Little Cricket bekannt ist, weil sie sich sehr klein machen kann. Obwohl sie unsicher und naiv ist, was sie oft in kompromittierende Situationen bringt, freundet sie sich mit ihrer Zimmergenossin Marie an, und gemeinsam meistern sie die mysteriösen Gefahren an der Godolkin-Universität.Shelley Conn hat die Rolle von Indira Shetty, der Dekanin der Godolkin University. Sie hat zwar keine Kräfte, aber ihr Hintergrundwissen in der Psychologie von Superhelden und ihre unvergleichliche Fähigkeit zu analysieren, wie Superhelden ticken, machen sie für die Schule unverzichtbar. Ihr Ziel ist es, die Godolkin University in die beste Eliteuniversität für Superhelden zu verwandeln, und sie hat ein besonderes Interesse an Marie, als sie auf dem Campus ankommt.Maddie Phillips übernimmt die Figur der Cate Dunlap, einer Studentin an der Godolkin University, die gut mit Jordan und Andre befreundet ist. Cate ist in der Lage, Menschen durch die Berührung ihrer Hände dazu zu bringen, alles zu tun, was sie befiehlt, was sie zu ihrem Vorteil nutzt. Sie ist stark und selbstbewusst und außerdem Lukes Freundin, was sie zu einer der beliebtesten Superhelden auf dem Campus macht.London Thor und Derek Luh spielen Jordan Li, eine ehrgeizige Studentin der Godolkin-Universität, die alles tut, um an die Spitze zu gelangen. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, zwischen männlicher und weiblicher Form zu wechseln, wodurch sich unterschiedliche Kräfte manifestieren - der Mann ist dicht und unzerstörbar, während die Frau agil ist und Energiestöße abfeuern kann. Ihre unterschiedlichen Kräfte machen sie zu einem herausragenden TA an der Brink's School of Crime Fighting.Asa Germann ist in der Hauptrolle als Sam zu sehen, der verzweifelt versucht, seinen unglücklichen Umständen zu entkommen. Er ist extrem stark, hat Superkräfte und ist unverwundbar. Obwohl er ein gutes Herz hat, wird er von seinen Halluzinationen geplagt, die es ihm manchmal schwer machen, zu unterscheiden, was Realität ist - und was nicht.Patrick Schwarzenegger ist der Darsteller von Luke Riordan, der auch unter seinem Superheldennamen Golden Boy bekannt ist, weil er seinen ganzen Körper in Brand setzen kann. Er studiert an der Godolkin-Universität und gehört zu den Besten und hat die besten Aussichten, zu den Sieben zu gehören.Sean Patrick Thomas mimt Polarity, Andres Vater, einen gefeierten Absolventen und Treuhänder der Godolkin University. Polarity erwartet, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt und den Namen Polarity übernimmt, wenn er in Rente geht. Er glaubt, dass Andre für die Sieben bestimmt ist und wird alles tun, um seinen Traum zu verwirklichen.Clancy Brown schlüpft in die Haut von Professor Rich "Brink" Brinkerhoff, einem renommierten Professor für Verbrechensbekämpfung an der Godolkin University, der Superhelden wie A-Train, Queen Maeve und The Deep ausgebildet hat. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten neuen Talente der Godolkin University zu finden, die sich den Sieben anschließen sollen, und glaubt, dass Golden Boy das Zeug dazu hat, der Nächste zu sein.