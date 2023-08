«The Walking Dead: Dead City» startet am 13. Oktober

TV-News

Die junge Fernsehserie mit Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan ist bei Magenta TV zu sehen.

Das Angebot der Deutschen Telekom, Magenta TV, zeigt die zahlreichen Folgen von «The Walking Dead» aus. Jetzt wurdeangekündigt, die in New York City spielt. Der Startschuss für die deutschsprachige Premiere, bei der der Originalton gewählt werden kann, fällt am Freitag, 13. Oktober, um 09.00 Uhr.Die ehemaligen Todfeinde Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) verbünden sich, um eine gefährliche Mission zu meistern. Sie reisen in ein postapokalyptisches Manhattan, das seit langem vom Festland abgeschnitten ist. Die Insel war seit der Bedrohung durch die Walker isoliert und birgt daher eine ganz eigene Art von Gefahren. Die zerfallende Stadt ist voller Toter. Hinzu kommen die Bewohner, die New York City zu ihrer eigenen Welt voller Anarchie, Gefahr und Terror gemacht haben. Doch inmitten dieses unfassbaren Chaos gibt es auch Schönheit zu entdecken.Auf ihrem Weg durch die Straßenschluchten der einstigen Metropole treffen Maggie und Negan auf überlebende New Yorker. Sie versuchen, einem Marshal mit schwieriger Vergangenheit aus dem Weg zu gehen, und müssen auch einen gefährlichen Killer aufhalten. Doch je tiefer das Duo in die von Zombies verseuchte Stadt vordringt, desto klarer wird, dass die Traumata ihrer bewegten Vergangenheit eine ebenso große Gefahr darstellen wie die brutalen Herausforderungen der Gegenwart.«The Walking Dead: Dead City» startete am 18. Juni auf AMC und ist auch auf AMC+ verfügbar. Bisher wurden sechs Episoden der Serie produziert, die in New Jersey gedreht wurden. Hinter dem Projekt stehen die AMC Studios, Skybound Entertainment, Valhalle und Circle of Confusion.