Martin Rabl: Ein Radio ist eben ein echter Alltagsgegenstand

Interview

GIANTS Software entwickelt den «Landwirtschafts-Simulator» stetig weiter. Dort können die Spieler selbst eigene Radiosender hören, die auch von der Community betrieben werden. Quotenmeter sprach mit den Entwicklern über die Spielleidenschaft.

Richtig, seit der allerersten Version im Jahre 2008 hat sich die Spielerschaft stetig weiterentwickelt und wir blicken heute – mit großer Freude und auch Stolz – auf ein Millionenpublikum, das sich begeistert mit dem Landwirtschafts-Simulator beschäftigt. Auch wenn die einzelnen Beweggründe unterschiedlich sein mögen, so wissen wir von diesen wichtigen Bausteinen: Unser Spiel trägt mit seiner Gelassenheit zur Entspannung bei, die Möglichkeiten in der offenen Spielwelt sind mannigfaltig, das Erlebnis ist für alle Altersgruppen geeignet und - ähnlich wie bei Profifußballern, die sich in der Freizeit mit virtuellen Fußballspielen befassen - wir decken unglaublich viele Bereiche der Landwirtschaft ab, die Personen der realen Landwirtschaft auch abseits des Berufslebens zum Ausprobieren einladen. Stichwort Maschinen: Nirgendwo kann man so einfach diverse Modelle verschiedener Anbieter und mehrere Hunderttausend Euro teure Ausrüstung ausprobieren.Oder eben auch Bereiche der Landwirtschaft ausprobieren, die auf dem eigenen Hof nicht möglich sind. Wer hat in Deutschland denn schon ein Baumwollfeld…An der Abkehr vom traditionellen Fernsehen sind wir und die komplette Videospielindustrie sicherlich gleichermaßen beteiligt; gerade bei der jungen Zielgruppe stehen non-lineare Angebote hoch im Kurs. Entsprechend sind die Mehrspielermodi für uns und die Entwicklung der Spielereihe maßgebliche Meilensteine. Bereits mit dem Landwirtschafts-Simulator 2011 offerierten wir einen kooperativen Multiplayer-Modus, der sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Eine detaillierte Veränderung der Spieldauer können wir – selbst wenn wir es wollten – nicht nachvollziehen, da unser Spiel keinen Online-Zwang erfordert und somit auch keine Spieldauer unserer Fans für uns ersichtlich ist.Unabhängig von der Pandemie erfolgte in diesem Zeitraum eine für Spielende unter Umständen überhaupt nicht wahrgenommene Veränderung: GIANTS Software übernahm neben der Entwicklung auch das Publishing. In diesem Zug planten wir für das nächste zu veröffentlichte Produkt bereits vor einigen Jahren einen längeren Zyklus, durchbrachen den damals üblichen Zweijahresrhythmus und veröffentlichten Landwirtschafts-Simulator 22 erst drei Jahre nach seinem Vorgänger. Diese Veröffentlichung gelang hervorragend: In der direkt zu vergleichenden Startwoche steigerten wir die Verkäufe enorm, allerdings spielen bei einem solchen Release nach mehreren Jahren natürlich vielerlei Faktoren eine Rolle. Die komplette Spielebranche erlebte in dieser schwierigen Zeit definitiv einen signifikanten Aufschwung – kein Wunder, denn Spiele sind sehr einfach digital zu erwerben und alle Bevölkerungsschichten haben Spaß an diesem Hobby. Mittlerweile hat sich der Markt auf hohem Niveau stabilisiert.Zunächst möchte ich klarstellen, welche verschiedenen Produkte es gibt: GIANTS Software als Publisher und Entwickler veröffentlicht das Produkt Landwirtschafts-Simulator, welches seit Anbeginn der Reihe offen für User-Generated-Content war, das sogenannte Modding. Wir geben Fans dadurch die Möglichkeit, ihr digitales Produkt zu ändern und ihre eigenen Ideen in Form von Modifikationen (Mods) zu verwirklichen. Wir bieten unsere Webseite als Plattform zum Downloaden dieser kostenlosen Kreationen an und konnten im April dieses Jahres die enorme Anzahl von 2,5 Milliarden Mod-Downloads verkünden. Dabei nehmen wir keinen Einfluss auf den kreativen Inhalt, kontrollieren Lauffähigkeit, Sicherheitsaspekte und gängige gesellschaftliche Normen, bevor wir ein Mod auf unsere Webseite stellen.Ein zweites, separates Thema sind offiziell zum Kauf angebotene Inhalte. Dies läuft automatisch über uns als Publisher, so hatten wir mit Creative Mesh im vergangenen Jahr eine externe Entwicklerfirma, die das sogenannte Pumps ‘N Hoses Pack für Landwirtschafts-Simulator 22 entwickelte. Als dritte mögliche Ergänzung bringen wir auch selbst neue Erweiterungen, so steht beispielsweise für November die Premium Expansion an, die eine mitteleuropäische Karte und neues Gemüse wie Karotten in das Spieluniversum einfügt.Für uns ist es vergleichsweise einfach, Inspirationen zu bekommen, da wir in unserem Spiel die reale Welt simulieren. Jetzt im Nachhinein ist nicht mehr zu klären, welche Traktorfahrt genau für diese Idee sorgte – ein Radio ist eben ein echter Alltagsgegenstand.Wir kooperieren mit vielerlei Partnern, unter anderem auch mit etablierten, offiziellen Internetradios.Die Absprachen verlaufen individuell, dies handhaben wir im Radiobereich genauso wie bei den vielen landwirtschaftlichen Marken, die im Spiel integriert sind.Hier gibt es keine allgemeingültige Aussage, dies ist vom Einzelfall abhängig.GIANTS Software ist zuallererst ein Software-Hersteller. Wir arbeiten eng mit diversen Hardware-Herstellern zusammen, allerdings ist aktuell noch kein solches Display auf einem Zubehör vorhanden. Wie immer bei allen Innovationen muss eine solche Technik innerhalb eines vernünftigen Preisrahmens sinnvoll, nützlich und realisierbar sein.Wir veranstalteten schon öfters Wettbewerbe – zuletzt einen Aufruf für kreative Geschichten in Silverrun Forest, namensgebend und inspiriert von der Karte der Platinum Expansion sowie einen Video Contest zur Alpine Expansion, unser Artikel inklusive Siegervideos ist auf unserem Blog abrufbar . Blogbeitrag inklusive Siegervideos ist hier abrufbar. Speziell für Mods organisierten wir im Sommer 2019 einen umfangreichen Wettbewerb in mehreren Kategorien inklusive großem Preispool und prämierten die Gewinner auf unserem jährlich stattfindenden FarmCon Event.Wir bespielen alle gängigen sozialen Netzwerke und arbeiten ebenfalls sehr eng mit Partnern auf der ganzen Welt und deren Netzwerken zusammen. Als besonderen Höhepunkt veranstalten wir jährlich das große Fantreffen FarmCon. Zuletzt fand dies Anfang Juli bei DEUTZ-FAHR in Lauingen mit über 1300 Gästen statt – das FarmCon Aftermovie dazu verschafft einen lebendigen Einblick.