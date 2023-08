Quotencheck

In sechs neuen Folgen wagten sich zahlreiche Hunde und deren Besitzer erneut in verschiedenste Parcours.

Im Sommer 2021 brachte RTL erstmals die Showins Programm. Nach dem Erfolg der ersten Staffel folgte ab diesem Jahr jedes Jahr eine weitere Runde. So ging es nun in diesem Jahr bereits in die dritte Staffel mit zahlreichen Hindernisparcours. Diese müssen die Hunde gemeinsam mit ihren Herrchen und Frauchen überwinden.Los ging es am Freitag, den 23. Juni, ab 20.15 Uhr. Zum Auftakt fanden sich 1,55 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein, was zu einem soliden Resultat von 7,2 Prozent Marktanteil führte. Die 0,44 Millionen Jüngeren starteten mit guten 11,1 Prozent in die neue Staffel. Die größte Reichweite der Staffel war bereits am darauffolgenden Mittwoch erreicht, als 1,66 Millionen Menschen auf den Sender fanden. Mit 7,7 Prozent Marktanteil landete RTL nur knapp unter dem Senderschnitt. Die 0,47 Millionen Umworbenen steigerten sich auf 11,4 Prozent.Eine Woche später folgte mit 1,37 Millionen Interessierten dann jedoch der Staffeltierpunkt. Es wurden jedoch weiterhin passable 7,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Auch die Zielgruppe war mit 0,37 Millionen Werberelevanten an diesem Tag so schwach vertreten wie an keinem anderen. Weiterhin befand man sich bei einem überdurchschnittlichen Wert von 10,7 Prozent Marktanteil. Mit 1,38 Millionen Neugierigen sowie erneut 7,1 Prozent ging es in der darauffolgenden Woche kaum aufwärts. Die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten sich hingegen auf den Bestwert von hohen 11,9 Prozent gesteigert.Das Halbfinale überzeugte schließlich wieder 1,64 Millionen Zusehende, wodurch auch der Marktanteil auf solide 7,6 Prozent wuchs. Das jüngere Publikum vergrößerte sich ebenfalls auf 0,47 Millionen Menschen. Weiterhin punktete der Sender folglich mit 11,6 Prozent Marktanteil. Das Staffelfinale wurde schließlich am 28. Juli ausgestrahlt. Bei 1,54 Millionen Interessenten war die Sehbeteiligung jedoch auf den Tiefstwert von annehmbaren 6,6 Prozent abgestürzt. Auch die 0,46 Millionen Umworbenen rutschten zum ersten und einzigen Mal in den einstelligen Bereich auf 9,6 Prozent Marktanteil.Im Durchschnitt entschieden sich 1,52 Millionen Fernsehzuschauer für die inzwischen dritte Staffel der Show. Dies führte zu einem soliden Resultat von 7,2 Prozent. Im Jahr zuvor hatten sich 1,84 Millionen Interessenten noch 8,4 Prozent gesichert. Dieses Jahr waren zudem 0,44 Millionen Werberelevante mit von der Partie. Somit stand hier ein guter Marktanteil von 11,1 Prozent auf dem Papier. Auch hier hatten die 0,66 Millionen Jüngeren im Vorjahr mit einer durchschnittlichen Quote von 14,6 Prozent noch deutlich besser abgeschnitten.