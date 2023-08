Neue «Khakee»-Staffel in Arbeit

International

Netflix und Neeraj Pandey's Friday Storytellers LLP haben einen neuen Kontrakt abgeschlossen.

Netflix hat eine kreative Partnerschaft mit Neeraj Pandey's Friday Storytellers LLP, dem Produktionszweig für digitale Inhalte von Friday Filmworks, angekündigt. Nach dem Erfolg vonwerden die beiden Unternehmen bei mehreren Projekten in Form von Filmen und Serien zusammenarbeiten. Die zweite Staffel des Publikumslieblingswird die erste Serie sein, die aus dieser Vereinbarung hervorgeht.Die Friday Storytellers sind für ihre Fähigkeit bekannt, Geschichten mit globaler Anziehungskraft zu entwickeln, und haben für ihr Engagement, fesselnde Geschichten zu kreieren und verschiedene Erzählformate zu erforschen, internationale Anerkennung erhalten. Die erste Zusammenarbeit zwischen Netflix und Neeraj Pandey führte zu «Khakee: The Bihar Chapter», eine spannende Verfolgungsjagd zwischen Polizisten und Kriminellen, die vor der Kulisse von Bihar startet und das Publikum im ganzen Land in der für Neeraj Pandey typischen Weise fesselt. Die von Publikum und Kritikern gleichermaßen geliebte Serie gehörte über fünf Monate lang zu den Top 10 der indischen TV-Shows und wurde zu einer der am längsten laufenden Shows auf Netflix in Indien. Nach diesem bemerkenswerten Erfolg wird die zweite Staffel von «Khakee» den Zuschauern eine weitere aufregende Geschichte bieten.Neeraj Pandey, anerkannter Filmemacher und Gründer von Friday Filmworks, sagte über die Partnerschaft: "Die Zusammenarbeit mit Netflix war eine lohnende Erfahrung, die uns grenzenlose Möglichkeiten eröffnet hat. Ihre Leidenschaft für das Geschichtenerzählen deckt sich gut mit meiner Vision. Unsere bisherige gemeinsame Reise war unglaublich, und ich bin zuversichtlich, dass unsere erweiterte Zusammenarbeit mehr lokale Geschichten aus dem indischen Kernland einem breiteren Publikum sowohl innerhalb des Landes als auch weltweit zugänglich machen wird. Ich möchte unseren Zuschauern für ihre Unterstützung und den Erfolg von «Khakee - The Bihar Chapter» danken. Das spornt uns an, noch härter zu arbeiten!"Monika Shergill, Vice-President - Content, Netflix India, sagte: "Die Partnerschaft mit einem visionären Filmemacher wie Neeraj Pandey hilft uns, die Grenzen des Geschichtenerzählens zu erweitern und unserem Publikum herausragende Unterhaltung zu bieten. Mit seinem einzigartigen Stil und seiner Fähigkeit, fesselnde Geschichten auf die Leinwand zu bringen, freue ich mich darauf, zu sehen, welche zukünftigen Fan-Lieblinge wir gemeinsam schaffen können. Die zweite Staffel von «Khakee» ist das erste Kapitel dieser spannenden Partnerschaft, und es wird noch viel mehr Aufregendes kommen."