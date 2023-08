«Der Schiffsarzt» sticht wieder in See

TV-News

RTL Up wiederholt die sechs Folgen der ersten Staffel.

Bis zu 2,3 Millionen Menschen verfolgten im September 2022 die Premiere der UFA-Seriebei RTL . Die Serie konnte vor allem beim älteren Publikum punkten. Eine Fortsetzung der Reise ist allerdings vorerst nicht in Sicht. Allerdings können Zuschauer von RTLup das Format noch einmal schauen.RTLup wiederholt die Serie ab Montag, den 18. September 2023, um 20.15 Uhr. Die sechs Geschichten werden in Doppelfolgen ausgestrahlt, ehe um 22.00 Uhr noch drei Folgen von «Hinter Gittern – Der Frauenknast» angeboten wird. Die Serie um den Schiffsarzt wurde auf „Mein Schiff 3“ gedreht und Brigitte Müller fungierte als Head-Autorin. Moritz Otto übernahm die Rolle des Dr. Eric Leonhard.In «Der Schiffsarzt» heuert Dr. Eric Leonhard als Arzt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes an, um der ersten heißen Spur nachzugehen, die sich im Vermisstenfall seiner Frau Sarah aufgetan hat: Ein Foto, das sie an der Bar eines Schiffes zeigt. Einer seiner ersten Patienten im neuen Job ist der 18-jährige Passagier Justus, der mit einem angeborenen Herzfehler lebt. Seine Krankheit hält ihn jedoch nicht davon ab, sich an Bord des Kreuzfahrtschiffes zu begeben.