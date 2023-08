Leichtathletik-WM beflügelt das «heute journal»

Quotennews

Nicht oft lässt sich davon berichten, dass die ZDF-Nachrichten, das «heute journal», vor der klassischen «Tagesschau» um 20 Uhr landen. Doch mithilfe der «Leichtathletik-WM» ist alles möglich.

Zumeist sind es die Primetime-Formate der öffentlich-rechtlichen Sender, die sich um die besten Reichweiten des Tages streiten, doch sollte es gestern eher den Zweikampf der News-Formate geben.gegenlautete das Duell, welches die beste Gesamtreichweite unter sich ausmachen sollte. Und nicht nur die Gesamtreichweite, doch der Reihe nach. Die klassische «Tagesschau» im Ersten ab 20 Uhr dürfte als reichweitenstarkes Format soweit bekannt sein, das «heute journal» später am Abend steht dem meist in nicht viel nach, doch überholten kann das ZDF das Erste eher selten.Zum gestrigen Sendetag: Die «Tagesschau» holt 3,78 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil liegt so bei guten 18,8 Prozent. Zweifelsohne gute Werte, doch konnte das ZDF mehr bieten. Das um 22:00 Uhr gesendete «heute journal» schafft es auf 3,83 Millionen Zuschauer und damit auch einen besseren Marktanteil von 19,5 Prozent. Woher dieser Aufwind? Kurzum: Der ZDF-Vorabend zeigte sich gestern bockstark.knackt um 18 Uhr bereits mit 2,80 Millionen Zuschauern die 2-Millionen-Marke, «heute» um 19 Uhr sehen folglich exzellente 3,64 Millionen Zuschauer und in den Abend hinein transportiert die «Leichtathletik-WM» mit 3,64 Millionen Zuschauern stabil starke 17,7 Prozent in den Abend.Und die Leistung bezog sich nicht alleine auf die Gesamtreichweite, denn auch bei den 14- bis 49-Jährigen zeigten sich das ZDF , aber auch das Erste gut, zumindest vorerst. Die hierbei absolut beste Reichweite bei den Jungen geht an die «Leichtathletik-WM», die 0,68 Millionen Menschen mobilisieren konnte, so waren exzellente 17,2 Prozent am Markt möglich. Platz zwei geht dann an das folgende «heute journal» mit 0,64 Millionen und 15,3 Prozent. Erst auf einem unrühmlichen dritten Platz findet sich die «Tagesschau» mit gleichermaßen erfolgreichen 0,57 Millionen Fernsehzuschauern und einem Marktanteil von 15,4 Prozent. Erstkann als privates Format mit 0,50 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern frischen Wind in das Duell ZDF gegen Das Erste bringen. Hier lag der Marktanteil am RTL-Vorabend bei 15,0 Prozent.