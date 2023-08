sixx wiederholt «Superman & Lois»

TV-News

Die neuen Folgen lassen weiter auf sich warten. Nach der vierten Staffel soll aber Schluss sein.

Warner Bros. Television wird die Serienach einer geplanten vierten Staffel einstellen, bereits seit 2021 ist die Serie im Programm von The CW vertreten. Kabel Eins strahlte die Serie im Sommer 2022 am Samstagabend aus, konnte aber nur mäßige Einschaltquoten erzielen.In diesem Sommer hat Kabel Eins noch keine neuen Folgen ausgestrahlt. Stattdessen beginnt der Frauensender sixx mit der Wiederholung der ersten Staffel. Diese ist ab Mittwoch, 13. September, um 20.15 Uhr geplant. Den Anfang macht der lange Pilotfilm, der bis 21.30 Uhr läuft. Geschrieben wurde er von Greg Berlanti und Todd Helbing, Regie führte Lee Toland Krieger. Nach der ersten Folge wird auch noch eine zweite Geschichte ausgestrahlt.In «Superman & Lois» arbeitet Clark Kent als Journalist und lebt mit seiner Frau Lois und den gemeinsamen Kindern in Metropolis. Seine Söhne könnten unterschiedlicher kaum sein - und so führt Clark ein Leben zwischen den Aufgaben eines treusorgenden Ehemanns und Vaters und den Heldentaten als Superman, mit denen er Tag für Tag Menschenleben rettet und Gutes tut. Doch dann trifft ihn plötzlich ein Schicksalsschlag, der alles auf den Kopf stellt.