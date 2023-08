Quotencheck

ProSieben strahlte im Juli und August die achte Staffel als Free-TV-Premiere aus, doch kaum Zuschauer fanden das Programm.

Adam F. Goldberg kreierte die Fernsehserie «The Goldbergs», die insgesamt zehn Staffeln hinterließ und auf 229 Episoden kam. Die Produktion von Sony Pictures war für ABC jahrelang ein Erfolg, auch wenn mehrere Figuren wie George Segal nach der achten und Jeff Garlin nach der neunten Staffel die Serie verlassen mussten.Der Fernsehsender ProSieben startete am Mittwoch, den 19. Juli 2023, um 15.15 Uhr die Premiere der achten Staffel. Nur hat die rote Sieben für das Programm gar nicht geworben und so ergab sich das Problem, dass nur 0,13 Millionen Menschen den Weg zum Fernsehsender fanden. 1,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren die Folge. Bei den Werberelevanten sah es mit 0,09 Millionen und 6,8 Prozent nicht besser aus. ProSieben lag nur noch vor RTLZWEI , bei den Werberelevanten lief man im Mittelfeld auf.Einen Tag später waren schon 0,17 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil verbesserte sich auf 2,1 Prozent bei allen Zuschauern. Auch ein Anstieg bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehenden wurde erreicht, denn mit 0,12 Millionen holte man tolle neun Prozent. Am Freitag waren 0,16 Millionen Zuschauer drin, wovon 0,13 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil belief sich auf 8,4 Prozent.In der zweiten Sendewoche waren die Marktanteile höchst unterschiedlich: Der Montag hatte nur 2,2 Prozent in der Zielgruppe vorzuweisen, der Dienstag schon 8,7 Prozent und am Mittwoch wurden 11,8 Prozent Marktanteil erwirtschaftet. Bei den jungen Menschen ging es am Donnerstag mit 5,3 und am Freitag mit 5,0 Prozent weiter. Die Reichweiten bei allen Zuschauenden erstreckten sich von 0,09 bis 0,21 Millionen.Die Episode vom Mittwoch, den 2. August, war wieder besonders erfreulich: 0,19 Millionen Menschen waren dabei und verhalfen dem Sender zu 1,9 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,16 Millionen und elf Prozent gemessen. Tatsächlich sind die guten Ergebnisse am Mittwoch nicht einfach zu erklären: Im Vorprogramm läuft «Modern Family» in Doppelfolgen. Davor waren immer fünf Folgen von «Brooklyn Nine-Nine» zu sehen. Der Vorlauf ist also nicht an den Ausreißern verantwortlich.Unterm Strich machte die Free-TV-Premiere von «The Goldbergs» bei ProSieben keine gute Figur. Nur 0,12 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 1,3 Prozent. Wenn schon 90.000 Werberelevante reichen, um einen unterdurchschnittlichen Marktanteil von 6,7 Prozent zu erreichen, macht man in Unterföhring viel falsch. Die Konsequenz: Es gibt keine, man sendet einfach weiter.