Sky startet «House of Kardashians»

England

Die dreiteilige Dokumentationsserie wird bisher unveröffentlichtes Material ausstrahlen.

Diese dreiteilige Doku-Serie, die von 72 Films, einem Unternehmen der Fremantle-Gruppe, produziert wird, soll die Vorurteile widerlegen und das, was die Gesellschaft über die Kardashians weiß, in Frage stellen, indem sie ihren Aufstieg, ihre Reichweite und die Kosten untersucht, die damit verbunden sind, eine der berühmtesten Frauen der Welt zu sein.Mit mutigen, unterhaltsamen Erzählungen, exklusivem, ungesehenem Archivmaterial und Aussagen aus erster Hand von einigen Mitgliedern des inneren Kreises der Kardashian-Jenners, darunter Caitlyn Jenner, fordert «House of Kardashian» das Publikum auf, über die Macht und den Einfluss nachzudenken, den die Familie in vielen Bereichen der Gesellschaft ausübt - nicht nur in der Popkultur. Die neue Doku-Serie startet in Großbritannien und Irland bei Sky Documentaries und ab Abruf.Poppy Dixon, Director of Documentaries and Factual bei Sky, sagte: "Ob man die Kardashians nun mag, verabscheut oder ihnen gleichgültig gegenübersteht, man kann den Einfluss der Familie auf die Popkultur und die Gesellschaft nicht leugnen. 72 Films sind Experten, wenn es darum geht, diese kulturellen Molochs durch ambitioniertes und intelligentes Storytelling zu erforschen, untermauert mit starkem Journalismus und vielen pikanten Enthüllungen - wir sind begeistert, mit ihnen und zwei hochtalentierten Regisseurinnen zusammenzuarbeiten."