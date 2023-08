MTV startet «All Star Shore» am 21. September

US-Fernsehen

Im Gepäck hat man Fabio De Pasqual und Hati Garderobe aus der deutschen Version. Einen deutschen Starttermin gibt es auch.

MTV hat heute bekannt gegeben, dass die globale Wettbewerbsserieihr offizielles Debüt am Donnerstag, den 21. September um 21 Uhr auf MTV geben wird. Die Staffelpremiere folgt auf eine komplett neue Folge von «Jersey Shore Family Vacation». «All Star Shore» wird auch international auf MTV in mehr als 40 Ländern ausgestrahlt und kann ab Montag, den 25. September, in allen internationalen Märkten von Paramount+ gestreamt werden, außer in Südkorea.Die von Nicole "Snooki" Polizzi («Jersey Shore Family Vacation») moderierte Wettbewerbsserie zeigt zwölf Reality-Stars aus einigen der bekanntesten Fernsehserien - «Jersey Shore», «Geordie Shore», «Germany Shore», «Acapulco Shore», «Rio Shore», «F Boy Island» und «Too Hot To Handle» - zu einem epischen Urlaub im ultimativen Strandhaus auf einer Insel vor Cartagena, Kolumbien, zusammen, um sich in einer Vielzahl von epischen Herausforderungen im Party-Stil zu messen und die Chance auf 150.000 Dollar und weltweite Angeberrechte zu haben.Fabio De Pasqual: Zum ersten Mal wird «Germany Shore» von einem Italiener vertreten...! Fabio ist ein Partylöwe, der sein Herz auf der Zunge trägt. Er kann explosiv sein, vor allem wenn es ums Gewinnen geht, aber er ist der ultimative Teamplayer. Wenn Fabio sich in der Villa zu verlieben beginnt, wird er dann in der Lage sein, seinen Siegeswillen zu kontrollieren, oder wird ihn die mögliche Liebe aus dem Spiel nehmen?Hati Garderobe: Hati, wie "hottie" und macht ihrem Namensvetter alle Ehre. Selbstbewusst, niedlich und kämpferisch will sie ihren Gegnern zeigen, dass sie zu allem bereit ist und sich den Arsch aufreißen wird, um zu gewinnen. Als sie die Villa betritt, hat sie noch einen weiteren Preis im Visier - die Liebe. Kann sie das alles haben?