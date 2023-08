«Calvin am Goldstrand» gibt es kostenfrei bei Joyn

TV-News

Der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 hat ein neues Originalformat angekündigt.

Der Streamingdienst Joyn setzt weiter auf Persönlichkeiten: Nachdem man schon mit zahlreichen Influencern wie Slavik, Trymarcs und Marvin zusammen arbeitet, holt man sich nun auch Calvin Kleinen. Der gebürtige Aachner ist seit rund drei Jahren in zahlreichen Fernsehshows von RTL und Sat.1 zu sehen. In diesem Jahr wirkte er beispielsweise beim «RTL Turmspringen» mit, vor einem Jahr gehörte er zum Ensemble von «Das große Promi-Büßen» auf ProSieben Am Goldstrand von Bulgarien will Calvin Kleinen ein neues Projekt starten. Sein Ziel: sich ein Promoter-Business aufbauen. Gemeinsam mit drei Promoter will er in der Sommersaison 2023 das Geschäft mit Partytickets ankurbeln. Aber eins ist trotz blauem Himmel und Meeresrauschen klar: Der Ticketverkauf ist ein umkämpftes Business und der Goldstrand gepflastert mit allerlei Verführungen. Wird Calvin diesen standhalten können und die Herausforderungen überwinden?Die zehn Episoden werden ab Freitag, den 6. Oktober 2023, ausgestrahlt. Joyn stellt wöchentlich zwei Episoden vonzur Verfügung, die kostenlos und ohne Abo konsumiert werden können. Cheerio Entertainment GmbH hat die Reality-Dokumentation produziert.