«Barbie: A Touch Of Magic» startet am 14. September

Super RTL strahlt die neue Serie allerdings schon deutlich früher aus.

Mattel gab bekannt, dass Barbie mit der brandneuen Zeichentrickserie, die am 14. September auf Netflix Premiere feiert, mit ganz neuen Abenteuern - und einem Hauch von Magie - nach Malibu zurückkehrt. Während Barbie "Malibu" Roberts und Barbie "Brooklyn" Roberts neue Freundschaften schließen und sich auf mystische Abenteuer an der Küste einlassen, entdecken sie bald, dass Magie und Fantasie jeden Winkel ihrer Welt erfüllen. In Deutschland ist die Serie schon ab 4. September bei Super RTL zu sehen.Während sie das Leben am Strand von Malibu genießen, stolpern Barbie und Barbie über ein mysteriöses Babypferd und arbeiten zusammen, um herauszufinden, woher ihr neuer Freund kommt. Bald stellt sich heraus, dass es sich bei dem mysteriösen Pferdchen um Peggy handelt, ein Pegasus-Baby, das mit einer geheimnisvollen Mission nach Malibu geschickt wurde. Barbie und Barbie müssen sich an ihre Freunde und Familie wenden, um ihre neue Freundin vor den Klauen von Rocki zu schützen, einem magischen Wesen, das seine eigenen mystischen Pläne verfolgt."Mehr als je zuvor ist Barbie ein kulturelles Phänomen, das die globale Botschaft der Marke, dass jeder alles sein kann, durch Inhalte präsentiert, die konsequent die Kreativität und das Staunen unseres weltweiten Publikums ansprechen", sagte Alex Godfrey, Vice President of Content Distribution, Mattel Television. "Unsere animierten Netflix-Inhalte waren schon immer ein Schwerpunkt für die Wiederbelebung der Marke Barbie, und «A Touch of Magic» verspricht, das gleiche Maß an Fantasie, das die Fans in unseren früheren Serien und Specials genossen haben, noch einmal in den Vordergrund zu rücken, indem wir ganz neue Abenteuer liefern, die sich auf Spaß, Freundschaft und alles rund um Barbie konzentrieren."