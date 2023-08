Kareena Kapoor Khan geht zu Netflix

US-Fernsehen

Die Komikerin gibt mit einer kommenden Veröffentlichung ihr Streaming-Debüt auf beim US-Dienst.

Was kommt einem in den Sinn, wenn man an Kareena Kapoor Khan denkt? Talentiert, schön, temperamentvoll, risikofreudig, ikonisch! Die bahnbrechende und richtungsweisende Schauspielerin, die auch als Königin von Bollywood bezeichnet wird, gibt ihr Streaming-Debüt bei Netflix . Sie wird bald in einer düsteren Rolle in einem Krimi unter der Regie von Sujoy Ghosh zu sehen sein.Netflix hat dem Publikum auf der ganzen Welt schon immer die besten Geschichten, Talente und Filmemacher durch sein einzigartiges und vielfältiges Programm näher gebracht. Dieses Mal wird Kareena Kapoor Khan das tun, was sie am besten kann, und zwar in einer nie zuvor gesehenen Rolle.Zu ihrem Streaming-Debüt sagt Kareena: "Ich freue mich, mit einem ganz besonderen Projekt auf Netflix zu sein. Nach 23 Jahren fühlt sich das wie ein Neustart an, und ich bin wie ein Neuling aufgeregt! Die Zuschauer werden mich in einer Rolle sehen, die ich noch nie zuvor gespielt habe, mit einer Geschichte, die so einzigartig und aufregend ist. Netflix hat schon immer Filme aus verschiedenen Teilen der Welt auf die authentischste Art und Weise gezeigt, Künstler unterstützt, die lieben, was sie tun, und ihnen eine Plattform gegeben, um 190 Länder zu erreichen! Ich freue mich darauf, die Reaktion der Zuschauer auf eine Rolle zu sehen, die meiner Meinung nach eine meiner besten ist!"