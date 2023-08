Fifth Season entlässt 30 Mitarbeiter

Wirtschaft

Laut des Unternehmens liegt das an den Streiks in Hollywood.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ vermeldet, hat die Produktionsfirma Fifth Season bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Stellenabbau angekündigt. 30 Mitarbeiter, also zwölf Prozent des Mitarbeiterstabs, müssen das Unternehmen verlassen. Die Konzernleitung teilte mit, dass der Stellenabbau direkt mit den Hollywoodstreiks zusammenhänge.„Wir haben heute die schwierige Entscheidung getroffen, den Personalbestand von Fifth Season zu reduzieren, da der anhaltende Streit zwischen der AMPTP und der WGA & SAG-AFTRA Auswirkungen auf unsere Geschäftsabläufe hat“, teilte das Unternehmen in einem Rundschreiben mit. „Unser Team ist außergewöhnlich, und die Reduzierung des Personals um nur eine Person, geschweige denn um viele, ist herzzerreißend. Wir sind zuversichtlich, dass der wachsende finanzielle, kreative und emotionale Tribut dieser Streiks durch eine rasche Lösung eingedämmt werden kann und dass jeder in unserer Branche zu dem Geschäft zurückkehren kann, das uns allen am Herzen liegt: dem Geschichtenerzählen. Wir werden aus dieser Zeit gut gerüstet hervorgehen und bereit sein, wieder großartige Filme und Fernsehserien zu produzieren.“Fifth Seeason hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte umgesetzt. Beispielswiese drehte man mit Sigourney Weaver und Asher Keddie für Amazon «The Lost Flowers of Alice Hart», stellte für Hulu das Drama «Life & Beth» zusammen und produzierte die AppleTV+-Serie «Severance». «Nine Perfect Strangers» (Hulu) und «See» (AppleTV+) gehören ebenfalls zum Unternehmen.