Rückläufiges Interesse an Marvel-Dokus

Die Wrestling-Show «NXT» fur im Anschluss fantastische Werte ein.

In der vergangenen Woche schalteten rund 0,17 Millionen Menschen ab drei Jahren die zwei Marvel-Dokumentationen an, die ProSieben ab 20.15 Uhr ausstrahlte. Bei den Umworbenen standen fantastische 2,2 und 2,6 Prozent auf der Uhr. Am Donnerstag wurdemit „Der unglaubliche Hulk“ fortgesetzt. Die einstündige Dokumentation von Benjamin J. Frost hatte 0,10 Millionen Zuschauer und konnte nur 0,5 Prozent Marktanteil vorweisen. Bei den Umworbenen wurden 0,06 Millionen Zuschauer gemessen, sodass man sich über 1,4 Prozent halbwegs freuen konnte.Zwischen 21.10 und 22.05 Uhr packte «Icons Unearthed» die „Thor“-Geschichte aus. Die Sendung von Alyssa Michek beschäftigte sich damit, ob das Team um Kevin Feige den Gott des Donners gut darstellen ließ. 0,12 Millionen Menschen sahen die Dokumentation, die einen Marktanteil von 0,6 Prozent brachte. ProSieben Maxx verzeichnete 0,07 Millionen junge Menschen, die einen Marktanteil von eineinhalb Prozent dabei hatten.Ivy Nile besiegte die schurkische Ava, aber die Zahlen bewiesen einmal mehr, dass sie im Kampf gegen das Schisma allein übermächtig ist. Natürlich ist hier die Rede von der Wresting-Show, die ProSieben Maxx ausstrahlte. 0,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen auch das Match von Noar Dar, das 0,9 Prozent Marktanteil holte. In der Zielgruppe wurden 0,07 Millionen Zuschauer ermittelt, die in Unterföhring ansässige Fernsehstation erreichte sehr gute 2,4 Prozent.