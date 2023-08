Salka Weber hat einen neuen Job

TV-News

Die Schauspielerin aus «Deadlines» wird in einer neuen NDR-Miniserie mitspielen.

Das NDR Fernsehen und die ARD Mediathek haben die Produktionsfirma Leitwolf mit der Produktion der Seriebeauftragt. Die fünfteilige Serie soll im kommenden Jahr sowohl im linearen Fernsehen als auch in der ARD Mediathek ausgestrahlt werden. Der NDR, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia - Film und Medienförderung Niedersachsen/Bremen bieten mit dem Talentförderprogramm "Nordlichter" Nachwuchsfilmemachern die Möglichkeit zur Realisierung ihrer ersten Spielfilme.Hilke Rönnfeldt ist die Drehbuchautorin und Regisseurin von «Festmachen». Die Filmemacherin, die an der schleswig-holsteinischen Ostsee aufgewachsen ist, erzählt aus eigener Erfahrung als Schiffsoffizierin eine Geschichte über den Mikrokosmos von See und Hafen. Und wie er das Leben einer jungen Frau geprägt hat. Als Rönnfeldts Abschlussfilm an der dänischen Filmschule Super16 entstand «Eine Studie in Empathie» in dänisch-deutscher Koproduktion.«Festmachen» erzählt die Geschichte der Schiffsoffizierin Malika (Salka Weber, «Deadlines»), die kurz vor ihrer Beförderung zur Kapitänin steht. Dann ereignet sich ein Unfall an Bord, bei dem Malika ihre Crew und sich selbst in Gefahr bringt. Ihre Kapitänin gibt ihr eine letzte Chance und schlägt ihr einen ungewöhnlichen Deal vor. Malika soll den Sommer über an Land bei den Festmachern im Bremer Hafen arbeiten und ihr Leben auf die Reihe bekommen, bevor an eine Rückkehr an Bord überhaupt zu denken ist.Notgedrungen willigt sie ein, doch das An- und Ablegen von Schiffen in einer eingeschworenen Familie von Hafenarbeitern erscheint Malika nicht gerade als Chance, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Für sie steht fest: An Land will sie nicht ankommen, in keiner Gemeinschaft und vor allem nicht bei sich selbst. Sie will zurück aufs Meer. Doch Malikas neue Schiffsfamilie fordert die Offizierin und ihre Einstellung zum Leben und zu sich selbst auf ungeahnte Weise heraus. Malika gerät vom Kurs in eine unbekannte, raue See der Gefühle und muss für ihre Liebe zur See und zu sich selbst hart rudern.