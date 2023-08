«The Blacklist»-Finale holt Fans ab

VOD-Charts

Die dritte Staffel von «Sweet Magnolias» war ebenfalls gefragt.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix hat die Rechte der Sony Pictures Television-Serieund die Seire seit rund zwei Wochen vervollständigt. Das führte dazu, dass zwischen den 18. und 24. August 2023 laut des Meinungsforschungsinstitut Goldmedia 10,0 Millionen Abrufe der Serie verzeichnet wurden. Auf Rang zwei folgt die Serie, deren dritte Staffel seit einem Monat zur Verfügung steht.Die Sitcom-Offensive bei Disney+ hat Wirkung: «Immer wieder Jim», das zwischen 2001 und 2008 hergestellt wurde, kann 4,61 Millionen Abrufe verzeichnen. The AppleTV+-Serie, die seit Mai zum Abruf bereit steht, wurde in der vergangenen Woche 4,12 Millionen Mal abgerufen. Die junge südkoreanische Serieerfreute 3,82 Millionen Mal. Mitwaren 3,38 Millionen Abrufe sicher.Die Amazon-Serieerreichte in den zurückliegenden Tagen 2,31 Millionen Abrufe. Die Untergangsserieist bei AppleTV+ ebenfalls gefragt. Die ersten zwei neuen Geschichten der zweiten Staffel plus die alten Folgen wurden 2,02 Millionen Mal abgerufen.erreichte ebenfalls 2,02 Millionen Aufrufe.