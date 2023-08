«Love & Marriage: Huntsville» startet mit neuen Folgen

US-Fernsehen

Die Serie mit Melody Shari wird am 16. September mit neuen Folgen fortgesetzt.

OWNs Erfolgsseriekehrt mit neuen Episoden am Samstag, den 16. September um 20:00 Uhr zurück. Die Serie zeigt Melody Shari und Martell Holt, Kimmi und Maurice Scott, Marsau und LaTisha "Tisha" Scott, sowie Tiffany und Louis Whitlow, die Schönheitsfanatikerin Stormi Steele und ihren Ehemann Courtney Beasley, sowie Tishas Cousine Keke Jabbar.Die neuen Episoden beginnen mit brisanten Anschuldigungen über KeKe, die sich um einen angeblichen Auftritt bei Crime Stoppers ranken. Gerüchte über einen möglichen Rückfall von KeKe kursieren auch in der Freundesgruppe, und die Dinge spitzen sich zu, als sie LaTisha bei einem Grillfest zur Rede stellt. Marsau und LaTisha kämpfen gegen ihre eigenen Anschuldigungen, als Gerüchte über Marsaus angebliche Affären in Huntsville die Runde machen. Kimmi und Maurice arbeiten daran, die Intimität in ihrer Ehe zu stärken, während Kimmi weiterhin die Nebenwirkungen der Chemotherapie und Bestrahlung spürt.Melody macht Fortschritte auf dem Weg, sich als alleinstehende Frau neu zu definieren, während Martells Freundschaft mit den Fletchers auf die Probe gestellt wird, als Chris Martells Haus auf den Markt bringt und Nell Melody bei ihrer übertriebenen Namensänderungszeremonie unterstützt. Stormi und Courtney bauen ihr Unternehmen Canvas Beauty weiter aus und bemühen sich um Frieden in Stormis Familie. Tiffany und Louis kämpfen nach der Geburt von Baby Ace damit, ihren Rhythmus zu finden, und erwägen, einige größere Veränderungen vorzunehmen. Nell und Chris Fletcher versuchen, ihren Platz in der Gruppe zu finden, und veranstalten eine Reise nach Houston, um sich zu vereinen.